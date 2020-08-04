KFMİB'den fındık rekoltesi tahminleri ile ilgili açıklama

04 Ağustos 2020

Fındık rokeltesi tahminleri ile ilgili kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili açıklama yapan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Bilindiği üzere, 2020 yılı Türkiye fındık rekoltesi tahminlerinin bu yıl kamuoyunda her zamankinden daha farklı bir şekilde gündeme geldi. Yapılan bazı polemiklerde Birliğimiz rekolte tahminlerine de atıfta bulunulduğu için bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerini kullandı.

"Tek amacımız, rekoltenin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesi"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılmakta olan rekolte tahminlerinin 15 yıldan bu yana bilimsel yöntemlerle ve aynı ziraat mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini belirten Sevinç, şunları kaydetti:

"Birliğimizin tek amacı, her zaman olduğu gibi rekoltenin gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilmesi olup, bu çerçevede açıkladığımız rekolte tahmininin daha önce başka kişi veya kuruluşlarca açıklanan tahminlerle uyumlu olup olmadığı hiçbir şekilde ilgilendiğimiz bir konu değildir. Esasen geçmiş yıllardaki rekolte tahminlerimizin herkesten farklı olması da bu hassasiyetimizin bir göstergesidir. Hele ki rekolte tahminlerinin siyasi saiklerle siyasilerin kendi polemiklerinde kullanılması hiçbir şekilde tasvip edilemeyeceği gibi Birliğimiz bu tartışmaların hiçbir zaman içinde olmamıştır ve olmayacaktır."

Açıklamasında en sağlıklı rekolte tahmin çalışmalarının temmuz ayında yapılan çalışmalar olduğuna dikkati çeken İlyas Edip Sevinç, "Mayıs ayında yapılan çalışmalar karanfilden çotanağa geçişin erken evresinde yapılan çalışmalar olduğu için Temmuz ayı tahminleri ile kıyaslanması doğru değil. Hal böyle olmakla birlikte yapılan tartışmalarda maalesef sadece mayıs ayında açıkladığımız rekolte tahmininin öne çıkarılması Birliğimiz tarafından da üzüntüyle karşılanmaktadır." şeklinde konuştu.