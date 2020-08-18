"Kilis karası" üzümde hasat başladı

18 Ağustos 2020

Kilis'te kentin adıyla özdeşleşen "Kilis karası" üzümünün hasadına başlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kilis Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'in üzüm ve zeytin üretimiyle anıldığını söyledi. Yaklaşık 160 bin dekarlık alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığı bilgisini veren Kökçüoğlu, "Bunun yüzde 35'ini Kilis karası ismiyle şehrimizle özdeşleşmiş üzüm çeşidi oluşturuyor. Onun dışında Rumi çeşidimiz var o da şıralık olarak üretiliyor. Bir üretim sezonunda Kilis'te yaklaşık 45 bin ton kadar üzüm elde ediliyor. Kentte hasat edilen üzümün genellikle kurutmalık olarak değerlendiriliyor. Bu sene üreticilerimizin yüzünün güleceğine inanıyoruz." dedi.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ise kentte üretilen üzümlerin yurt içinde tüketilmesinin yanı sıra Rusya, İsrail, İran ve Irak'a ihraç edildiğini söyledi.

Üzümün pek çok alanda değerlendirildiğini dile getiren Özdemir, "Üzümler kurutmalık ve yaş olarak ayrıştırılır. Kurutmalıklarla pestil ve pekmez yapılır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA