Kiraz üreticilerine fırtına darbesi! Hasadın yüzde 30’u zarar gördü

ABD’nin California eyaletinde etkili olan ilkbahar fırtınası, kiraz üreticilerini vurdu. Dünyanın önemli kiraz üretim merkezlerinden San Joaquin County’de mahsulün yaklaşık yüzde 30’unun zarar gördüğü belirtilirken, bölgede afet ilanı gündeme geldi.

Hasat dönemi öncesinde etkili olan yoğun yağışlar, California’daki kiraz üreticilerine ağır kayıp yaşattı. San Joaquin County bölgesinde kirazların önemli bölümü çatlayarak kullanılamaz hale geldi.

Uzmanlar, uzun süre devam eden yağışların kirazlarda çatlamaya neden olduğunu, bunun da meyvelerin ağaç üzerinde küflenmesine yol açtığını belirtiyor.

“Bu kaybı telafi etmek mümkün değil”

Bölgedeki çiftçilerden Drew Cheney, yaşanan zararın üreticiler için büyük bir ekonomik darbe olduğunu söyledi.

Cheney, “Hasat yapamadığınız zaman o yılın kaybını telafi etmeniz mümkün olmuyor. Bu kadar yoğun yağışta her kirazı koruyamazsınız” ifadelerini kullandı.

San Joaquin County Farm Bureau yetkilileri ise bazı üreticilerin daha ağır etkilendiğini, ancak genel ortalama kaybın yüzde 30 civarında olduğunu açıkladı.

Fiyatlar yükselebilir

Uzmanlara göre yaşanan kayıplar yalnızca üreticileri değil, tüketicileri de etkileyebilir. Kiraz arzında yaşanabilecek düşüş nedeniyle fiyatların yükselmesinden endişe ediliyor.

Öte yandan bazı çiftliklerde hasarın daha sınırlı kaldığı belirtildi. Üretici James Chinchiolo, ürünlerinin yağış sonrasında olgunlaşması sayesinde büyük kayıp yaşamadıklarını belirterek, “Yaklaşık yüzde 10-15 civarında zarar oluştu” dedi.

Bölgedeki tarım yetkililerinin federal destek sağlanabilmesi için afet ilanı talebini değerlendirdiği öğrenildi.