Kırıkkale ve Çankırı'daki tarım üreticilerine "zirai don" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı'da hafif, yer yer orta kuvvette zirai don olayının beklendiğini duyurdu. 22 Mart Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen zirai donun, 24 Mart sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve muhtemel don olayına karşı gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, zirai don olayının özellikle meyve ağaçları ve açık alandaki sebze üretiminde hasara yol açabileceği belirtildi.