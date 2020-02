Kırmızı et üretimi Ekim-Aralık 2019 döneminde yüzde 12,3 arttı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artışla 291 bin 565 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019'un dördüncü çeyreğine (ekim-aralık) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde sığır eti üretimi 262 bin 476 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 34,1 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı.

Koyun eti üretimi Ekim-Aralık 2019 döneminde 26 bin 123 ton olarak öngörüldü. Üretim bir önceki döneme göre yüzde 24,8 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,9 artış gösterdi.

2019'da toplam kırmızı et üretimi 1,2 milyon tonu geçti

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, 2019'un dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 34,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 arttı. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 291 bin 565 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı 158 bin 911 ton olarak gerçekleşti.

2019 yılı genelinde ise toplam kırmızı et üretimi, bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,4 artarak 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildi. 2018 yılında toplam kırmızı et üretimi 1 milyon 118 bin 695 ton olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle: