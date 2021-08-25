Kırmızı mercimek çeşidinin tohumluk üretim ve pazarlama hakkı satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Şanlıbey kırmızı mercimek çeşidinin tohumluk üretim ve pazarlama hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı.

İhale, 1 Eylül 2021 günü saat 14.00‘te GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün İdari Binası Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale ile ilgili teknik konular ve diğer hususları anlatan teknik şartname ile idari şartname GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilebilir.

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