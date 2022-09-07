Kırsal kalkınma desteklerinde tarih uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırım projeleri ile kırsal ekonomik altyapı yatırım projelerinin fiziki tamamlanma süre sınırı uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında tebliğ ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan tebliğlerle bu süre sınırıyla ilgili düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, her iki tebliğ kapsamında; 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma süre sınırı 1 Temmuz'dan 1 Kasım'a uzatıldı.