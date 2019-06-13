Kırsal kalkınmaya 2 sektörde 250 milyon Euro dağıtılacak

13 Haziran 2019

Zehra ORUÇ

BURSA- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, Dünya Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret ederek, IPARD 2 kapsamında çıktıkları 5’inci çağrıya ilişkin bilgi verdi. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımları için online başvuruların sona erdiğini belirten Berksun, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlamasıyla ilgili yatırımlar için başvuru son tarihinin de bugün olduğunu söyledi.

Hibelerin Türkiye’de 42 ile verildiğini ve Bursa’nın en fazla IPARD kapsamında hibe ödenen 15’inci il olduğu bilgisini veren Ömer Berksun, bugüne kadar toplamda 252 projeye 98 milyon liralık hibe desteği sağlandığını kaydetti. Berksun, “Bu hibenin yaklaşık 90 milyon liralık kısmını IPARD I kapsamında ödedik. IPARD II kapsamında yaklaşık 8 milyon TL civarı dağıttık. Ödemelere devam ediyoruz” dedi.

Bursa’ya 130 milyon liralık yatırım kazandırılacak

Söz konusu hibeler sayesinde Bursa’ya yaklaşık 295 milyon TL’lik yatırım yapılacağını belirten Berksun, 2018 yılında çağrıya çıkılan IPARD II 3’üncü çağrı kapsamında da 37 projeye 21,3 milyon liralık hibe sağlayacaklarını bildirdi. Bursa’da hibe başvurularına ilgiden memnun olduklarını ifade eden Ömer Berksun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bursa’da tarımın desteklerimizin dışında da güçlenmesini istiyoruz. Bu yönde herkesin gayreti var. Hayvancılık sektöründe tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımları ile tarım ve balıkçılık ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımları destekliyoruz. Hayvancılıktan küçükbaş ve büyükbaş besiciliği destekliyoruz. Sıfırdan bir işletme kurulabileceği gibi mevcut işletmeye inşaat ve makine ekipman revizyon yatırımı yapılabiliyor. Yine aynı şekilde süt üretimi de bu kapsamda yer alıyor. Yumurta tavukçuluğunda modernizasyonu destekliyoruz. Ayrıca küçük ölçekli salça, marmelat, reçel, sirke, zeytin ve zeytinyağı üretimi ve meyve kurutma tesislerine de destek veriyoruz. Türkiye’deki ilk defne kurutma tesisine biz destekledik.”

Maksimum yüzde 70 hibe

40 yaşından küçük yatırımcı ile yatırımın dağlık alanda yapılmasına ilave hibe ödendiğini de ifade eden Ömer Berksun, “Yatırımcı projesini hazırlıyor, sunuyor, incelemede uygun bulunanlarla sözleşme imzalıyoruz. Sözleşme sonrası yatırımcı ya kredi çekiyor ya da öz sermayesi ile yatırımını gerçekleştiriyor ve yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği veriyoruz.40 yaşından küçük yatırımcıya yüzde 40 yerine yüzde 45 hibe veriyoruz. Yatırım arazisi dağlık alandaysa yine yüzde 5 oran artıyor” dedi.

Kooperatiflerden örnek ‘kiralama’ projesi

Öte yandan hizmet sektörüne yönelik otel ve bungalov ev gibi işletmeler ile güneş enerjisine yönelik yapılan yatırımları da desteklediklerinin bilgisini veren Ömer Berksun, “Kooperatifler de, TKDK destekli makine parkına makine ekipman alımı yapıyor. İhtiyacı olan üyelerine, çiftçiye kiralama yapıyor. Bu tedbir kapsamında Bursa oldukça başarılı. Diğer bölgelerde de hayata geçirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Avrupa Birliği (AB); 4,5 milyar Euro Türkiye’ye destek veriyor. AB’nin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti olarak da verilen destekler var. Toplam IPARD kaynağı şu anda 1 milyar euro’nun üzerinde.