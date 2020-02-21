Kırsaldan göçün önüne geçilerek, tersine göç sağlanacak

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 verilerine göre; Türkiye'de 2018 yılında belde ve köylerde yaşayan nüfus oranının yüzde 7,7’den yüzde 7,2’ye düştüğünü belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı; “2014 Mahalli Seçimleri ile 16’dan 30’a çıkan büyükşehirlerde sınır niteliği, il sınır niteliği olması ile köyler de mahalleye dönüştürüldü. Bunun da etkisiyle son 4 yılda köylerin nüfusunda 200 bin kişiden fazla bir azalma söz konusu. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 3,68’nin ikamet ettiği Bursa’da, geçmişte nüfusun yüzde 44’ü kırsalda yaşarken, son 20 yılda bu oran yüzde 23’e, 2012’de yüzde 10’a ve 2019 yılında da yüzde 9 seviyelerine kadar düştü. Bu verilere bakınca görüyoruz ki, ekonomimizin ve şehrimizin en önemli üretim gücünü ve gelişim fırsatını yavaş yavaş kaybetmeye başlamışız. Bizim öncelikli vizyonlarımızdan biri, bu gerilemeyi önce durdurmak, daha sonra tersine göçü tetikleyerek eski üretim ve gelişim gücümüzü geri kazanmak” dedi.

“Nüfusun yer değişikliği verimsiz değerlendiriliyor”

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sanayileşme ile birlikte kentleşme hareketlerinin hızlandığını belirten Başkan Matlı, kırsaldan şehre göç eden işgücünün modern sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımlı kalifiye işgücü talebini karşılayamadığına işaret etti. “Kırsalda yaşayan genç nüfusun özellikle dijitalleşen dünya ile sosyal medyada yer alan yapay şehir hayatını görerek ve sosyal medyanın şatafatına aldanarak böyle bir yaşamın peşine düşüyor” diyen Matlı, “Bu durum; tüm sektörlerde nitelikli iş gücü temininde sıkıntılara neden olurken, büyükşehirlerin işsizlik oranlarında da ciddi artışa sebebiyet veriyor. Bu durumu iyileştirmek için iki somut adım gerekli; birincisi tersine göçü teşvik edecek projeler, altyapılar oluşturmak, ikincisi ise mevcutta gerçekleşen göçü doğru, verimli ve sürdürülebilir bir istihdama çevirebilmek. Bu sayede iki dezavantajı da avantaja çevirerek büyük bir gelişim kat edebilir, işsizlik oranlarını da belli oranda aşağıya çekebiliriz” diye konuştu.

“Kırsala dönüş gücümüzü arttıracak”

Kırsal nüfusun iş ve yaşam koşullarının iyileştirilerek refah seviyesinin yükseltilmesinin önemine işaret eden Özer Matlı şöyle konuştu: “Daha önce kırsaldan büyük şehirlere göç etmiş, ancak hali hazırda kentlerde işsiz durumda olan nüfusun, kırsal yerleşimlerine tersine göç için proje ve desteklerin arttırılması çok önemlidir. Bu kapsamda Bursa Ticaret Borsası da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında kırsal alanlarda yatırım olanaklarını cazip hale getirmek ve iş gücü potansiyeli yaratmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD projeleri hazırlama ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Hedeflenen; kazandırılan yeni yatırımlar sayesinde kırsal alandaki göçün önüne geçilerek, tersine göçün sağlanmasıdır.”