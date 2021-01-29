"Kışlık gübreleme fındıkta verim ve kaliteyi artırır"

Ekonomik ömrü oldukça uzun olan fındığın dikimden önce, arazi ve toprak hazırlığının çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Fındıkta gübreleme, verim ve kaliteyi artıran unsurların başında geliyor. Ancak, fındık bitkisinin yıl içinde ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin yapılan analiz sonucuna göre gübreleme ile topraktan ve yapraktan verilmesi gerekiyor.

Fındık bitkisinin iyi bir gelişme gösterebilmesi, kaliteli ve bol ürün verebilmesi için toprakta eksik olan besin maddelerinin gübreleme ile karşılanması gerektiğine dikkat çeken Karimex Gıda Yönetim Kurulu Üyesi ve Ziraat Yüksek Mühendisi Emrah Albayrak, “Bu yüzden fındık tarımında kışlık gübreleme, verime doğrudan etki eden unsurların başında geliyor. Yapılacak bu gübreleme işleminin yaz aylarındaki hasada yansıması için aralık ayının sonundan itibaren şubat ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Özellikle kar yağışı başlamadan yapılması gereken gübreleme takviminin zarar görmemesi açısından önemlidir. Yüksekliğin çok olduğu bölgelerde ise gübreleme süresi çok daha kısa bir döneme denk getirilmek zorunda kalabilir. Bundan dolayı mutlaka toprak analiz sonuçları da göz önünde bulundurularak, bir uzman görüşü alındıktan sonra gecikmeden kışlık gübrenin uygulaması yapılmalı. İklimsel değişiklikler de göz önünde bulundurularak Şubat sonrasına bırakılmadan kışlık gübre uygulamaları önem taşımaya başladı. Özellikle Doğu Karadeniz'de fındıkta geç doğumlar mahsul kalite ve miktarına doğrudan etki etmeye başladı. Bu yüzden kışlık gübre dönemini atlamamak çok önemli bir hal aldı. Özetle söylemek gerekirse, ortalama olarak şubat ayı bitmeden kışlık gübreleme işleminin tamamlanması, diğer bahçe işlemlerinin tamamlanması açısından da faydalı olacak." şeklinde konuştu.