'Köfte Necmi’ ilk zeytin hasadını yaptı
Avrupa Yakası, Çakallarla Dans gibi yapımlardaki rolüyle tanınan Timur Acar İznik’te satın aldığı zeytinlikte ilk hasadını yaptı.
Hasat sırasında mola veren Acar o anları "kimse görmeden" notuyla paylaştı.
Avrupa Yakası ve 'Köfte Necmi'yi canlandırdığı Çakallarla Dans gibi yapımlarla tanınan Timur Acar, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde bin 800 metrekare zeytinlik satın almıştı.