Köklü Zeytincilik: Zeytinyağı fiyatları bu yıl stabil kalacak

Köklü Zeytincilik, 19-23 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrindeki SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı’nda yer aldı.

Köklü Zeytincilik, alternatif ihracat pazarları için önemli anlaşmalar yaparken Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, hem Türkiye’deki 475 bin ton rekor zeytinyağı üretimi hem de İspanya’daki yüzde 50’lik rekolte artışı nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının bu yıl stabil kalacağını belirtti.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa’nın başkenti Paris’te 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Bu yıl 60'ıncı yılını kutlayan SIAL Paris 2024’e 130 ülkeden dağıtım, ithalat-ihracat, ağırlama, hizmetler ve tarımsal gıda endüstrilerini temsilen 7 bin 500 firma stantlarıyla katıldı.



38 yıldır fuara katılan Türkiye, bu yıl fuarda toplam metrekare olarak İtalya ve İspanya’nın ardından 3’üncü büyük yabancı katılımcı oldu. Amerika, Japonya, İtalya ve İspanya olmak üzere 15 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin en eski ve Türkiye’nin en büyük zeytinyağı ihracatçısı markalarından biri olan “Zeytinyağının Başkenti Ayvalık” menşeili olan Köklü Zeytincilik de fuarda ilk kez yerini aldı. 3. Hall’de E125 standında yer alan Köklü Zeytincilik, fuarın ilk gününden itibaren önemli temaslarda bulundu.



Konuyla ilgili açıklama yapan Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, “Firmamızda üretilen ürünlerin yüzde 75’i ihracata yüzde 25 ise iç pazara satılmaktadır. Önümüzdeki dönemde satışlarımızda ihracatın payını yüzde 85 seviyesine çıkartıp yurt dışı fuar katılımları ile ihracat pazarlamalarına ağırlık vermeyi kendimize hedef koymuştuk. Hedeflerimiz doğrultusunda dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL’e katılmayı uygun bulduk. İhracat pazarlarımızı geliştirmek üzere önemli iş anlaşmalarına imza attık. Yakında Avrupa merkezli şirket kurup önemli pazarların yönetimini daha etkin şekilde yapacağız. Ürünlerimizin kalitesini her yıl katıldığımız yarışmalarında kazandığımız ödüller ile tescilliyoruz” dedi.

Sosyal medyadan alışveriş yaparken dikkat

Türkiye dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde ilk 5’de yer almaktadır. Son 20 yılda Türkiye’de zeytin ağaç varlığı, 90 milyondan 190 milyona çıkmıştır. Türkiye, özellikle son 20 yılda yeni dikilen zeytin ağaçlarıyla üretim miktarları artmış olup yıllık rekolteye bağlı olmak ile birlikte dünya üretiminde bazı yıllar 2. sırada yer almaktadır. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK)’nin, 2024-2025 sezonuna ilişkin 475 bin ton yağ beklentisiyle ilgili görüş beyanında bulunan Mustafa Kürlek, “İspanya’da geçen yıl 850 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı. Bu yıl ise resmi kurumların tahminine göre 1.320 bin ton üretimin yapılması bekleniyor.



Yani yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Ülkemizde de 475 bin zeytinyağı rekolte beklentisi geçtiğimiz yılın aksine zeytinyağı fiyatlarının sabit kalacağını gösteriyor” dedi. Zeytinyağında taklit ve tağşiş konusuna da değinen Kürlek, “Tüketici ürünü satın almada önce firmayı sorgulamalı, adresini, telefon numaralarını izin belgelerini kontrol etmeli. Kaç yıllık firma, aile firması mı gibi araştırmasını yapıp güvenilir firmadan alışveriş yaparak sahte zeytinyağı almaktan korunabilirler. Bakanlığın yapmış olduğu rutin denetimler kesinlikle fayda sağlamaktadır. Fakat sahte zeytinyağı satan firmalar bunu e-ticaret platformları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları için ve ambalajlı ürünlerin üzerindeki adres ve telefon numaraları sahte olduğundan tüketicinin çok daha dikkatli olması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.