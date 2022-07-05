Konya Şeker'den üreticiye 118 milyon lira motorin desteği

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, şirketin ödemeyi planladığı 3 avansın ikincisi olan motorin avansının kuponlarının dağıtımına başlandı.

Cuma günü ödenen bayram avansından sonra, bugünlerde yoğun bir şekilde tarlada üretimle uğraşan üretici ortakları rahatlatacak motorin avansı 5 Temmuz Salı günü itibarıyla ödenecek. Bu çerçevede motorin kuponu dağıtımı yapılacak. 2022 - 2023 Kampanya döneminde sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan çiftçilere aktarılacak motorin avansının miktarı 118 milyon 14 bin lira.