“Konya’da tarımsal ürün çeşitliliğini artıracağız”

25 Haziran 2020

KONYA-DÜNYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim’de sebze serası ve kiraz üreticilerini ziyaret etti, Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Yerköprü Şelalesi’nde incelemelerde bulundu. Gıda güvenliği ve kendi kendine yetebilir olma konularının öneminin koronavirüs sürecinde bir kez daha görüldüğünü belirten Altay, 31 ilçesinde üretim yapılan Konya’nın Türkiye’nin her yerine gıda ürünleri gönderdiğini ifade etti. Altay, yürüttükleri çalışmalarla Konya genelinde hem ürün çeşitliliğini hem de birim metrekareden elde edilen kazancı artıracaklarını söyledi.

“Tüm ilçelerde alternatif tarım çalışmalarımız var”

Ziyaret ettikleri tüm ilçelerde alternatif tarımla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Altay, şöyle devam etti: “Göksu Şelalesi bir doğa harikası ve aynı zamanda bu havza, üretimin üssü konumunda. Bu bölgede yetişen kiraz ve çilek de aslında tüm Türkiye’de bir marka haline dönüşmüş durumda. Amacımız tarımla vatandaşımızın cebine daha fazla para girmesi. Bunun için çalışıyoruz. Bu iki taraflı bir kazanç. Çiftçimiz çok kazanacak; biz de üreten bir şehir olarak şehrimize önemli bir girdi sağlayacağız. Ayrıca insanların gıdaya ulaşımına katkıda bulunacağız. Bir taraftan mevcut ürünleri destekliyoruz bir taraftan da alternatif tarımla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Güneysınır’daki lavanta bahçesinin alternatif tarım ürünlerine yönelik bir örnek olduğunu ifade eden Altay, “Bu bölgedeki kiraz ve çilek de iyi bir örnek. Şimdi seracılık ve örtü altı seracılıkla ilgili de bir çalışmamız var. Toprakla uğraşan herkesin daha çok para kazanması Konya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli hedefi” diye konuştu.

Bugüne kadar 255 milyon liralık tarımsal destek verdik

Altay, Konya Büyükşehir olarak tarımsal desteklere önem verdiklerinin altını çizerek, “Bugüne kadar 255 milyon liralık tarımsal destekte bulunduk. Bunun meyvesini de sahada alıyoruz. Sadece bu yıl kirazdan Hadim-Taşkent bölgesine giren para 70 milyon lira civarında. Ayrıca çiftçimiz çilekten de 40 milyon liralık gelir elde etti. Bu, burada yaşayan insanların gelirine çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz fide desteği vererek, eğitim desteği vererek buradaki üretimin artmasıyla ilgili çaba sarf ediyoruz. Çiftçimiz üretmeye biz destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.