KÖYDES'e 13,7 milyar liralık kaynak

06 Kasım 2019

Köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik 2005 yılında başlatılan KÖYDES Projesi'ne, 2005-2019 döneminde yaklaşık 13,7 milyar lira kaynak ayrıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı yeni uygulamaları hayata geçirecek.

Programda yer verilen bilgiye göre, kırsal kesime hizmet götürmek için yürütülmeye devam edilen Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES), İçişleri Bakanlığından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi.

Köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik 2005 yılında başlatılan KÖYDES Projesi'ne, 2005-2019 döneminde yaklaşık 13,7 milyar lira kaynak tahsis edildi. 270 bin 670 kilometre uzunluğunda yol, köy içi yol ve köy meydanı düzenleme yatırımları gerçekleştirildi.

İçme suyu projeleriyle 4 bin 814 suyu olmayan ve 60 bin 429 suyu yetersiz olan toplam 65 bin 243 ünitede içme suyu yatırımı yapıldı.

Köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına finansal destek

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla büyükşehir olmayan iller için KÖYDES, büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacak.

KÖYDES Projesi ödeneği büyükşehir olmayan 51 ilin yol, içme suyu, tarımsal sulama ve atıksu projelerinde kullandırılmak üzere valiliklerden gelen ve Bakanlıkça onaylanan programlar doğrultusunda kullandırılacak.

KÖYDES kapsamında kırsal altyapı hizmetleri için ayrılan kaynakların verimli ve etkin kullanımı için KÖYDES izleme sistemi oluşturulacak.