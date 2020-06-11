Küçük tarım işletmelerinin ürünleri tüketiciye online ulaştırılacak

11 Haziran 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Ziraat Mühendisi Fatih Güleç, küçük ölçekli tarım üreticileri ile evlerde yapılan yöresel lezzetleri doğrudan tüketiciye ulaştırmak üzere, ücretin doğrudan üreticinin hesabına geçtiği, komisyon ücreti olmayan esebze.com adlı bir platform kurdu.

Üreticinin elinden çıkan ürünün tüketicinin sofrasına ulaşana kadar bir çok el değiştirdiğini belirten Güleç, “Bir çok aracı sebebiyle ürünler tüketiciye pahalı ulaşırken, üreticilerimiz de düşük fiyatlı aracılık sistemine mahkum olmaktadır” dedi.

Küçük ve orta ölçekli üreticinin komisyoncuya gereksinim duymadan malını tüketiciye arz etmesinin yolunu açtıklarını belirten Güleç,

“Ürününü satmak isteyen üretici www.esebze.com sayfasından satıcı olmak için bize başvuruyor. Kendisinin ve ürünlerinin incelenmesinden sonra onaylanırsa üyeliği başlıyor. Burada vurgulamak istediğimiz şey üreticinin sayfa üzerinden yaptığı satışlardan kesinlikle komisyon almıyoruz” diye konuştu.

Ürün satışlarının bedelinin doğrudan üreticinin hesabına aktarıldığını kaydeden Fatih Güleç, “Ücretinin bekletilmesi, komisyon kesintisi vs hiçbir aracılık işlemi olmuyor. Üye üreticilerden aylık 80 lira alarak, ürünlerin kontrolü, teslimat sürelerinin denetlenmesi ve sayfanın teknik anlamda düzenlenmesini gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir nevi sanal AVM gibi çalıştıklarını, üreticilerin sayfalarını kendilerinin düzenlediğini dile getiren Güleç, üretici ile tüketicinin doğrudan haberleşebildiğini aktardı.

Bu fikrin ortaya çıkmasında pandemi döneminde gıdaya ulaşımda yaşanan sıkıntıların sebep olduğunu söyleyen Fatih Güleç, “Esebze.com aracıyı devreden çıkartarak, üreticinin hakettiği değerin tüketici tarafından bizzat kendisine ödendiği bir pazaryeridir. Burada hem üreticimiz ürününü değerine satacak hem de tüketicimiz çiftçisini tanıyıp ilk elden sorularına yanıt bularak gereksinimini karşılayacaktır” dedi.