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Küçükbaşa yeni destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Küçükbaşa yeni destek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi.

Van'da konuşan Erdoğan, "Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, yeni proje ile küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

tarım destekleri küçükbaş hayvancılık
Dunya.com

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