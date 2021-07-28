Kuraklık saman fiyatlarını uçurdu

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da kuraklık nedeniyle rekolte kaybına bağlı olarak arzında daralma yaşanan samanın fiyatının, yonca fiyatına yaklaştığı bildirildi.

Bu yıl yağışın az düşmesi hububat üretimini olumsuz etkilerken, besiciler için de saman sıkıntısı baş gösterdi. Hasadın sürdüğü Konya Ovası'nda bazı besiciler yüksek fiyatına rağmen tarla başında sıkı pazarlıklarla saman tedarik ederken, bazıları da alternatif yemlere yöneliyor.

Kaba yem amaçlı silajlık mısır, yonca, fiğ gibi sulu tarım yapılan ürünlerin veriminde ise sorun görünmüyor.

"Geçen yıllara göre çok daha düşük seviyede saman üretimi var"

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, hububattan arta kalan sap-samanda da yeterli verim olmadığını söyledi.

Akbulut, "Geçen yıllara göre çok daha düşük seviyede saman üretimi var. Arz-talep dengesi değiştiğinden saman fiyatları uç noktalarda geziyor. Bu durum üreticimizin rekolte kaybını telafi edecektir ancak hayvancılıkla uğraşanlara olumsuz yansıyacaktır. Bu da ciddi bir tehlike, saman olmazsa olmaz. Besleme açısından çok elzem görmesek de besicinin en kolay ve ucuza elde edebildiği, kaba yem açığını kapatabildiği kalem samandır" dedi.

Saman fiyatlarının şu anda neredeyse yonca fiyatlarına yakın olduğunu belirten Akbulut, "Samanın tonu bin lirayı bulurken, yoncanın tonu 1500-1600 lira civarında. Besicilerimiz bu açıdan ciddi sıkıntı yaşayacak. Kesif yemde de fiyat artışları söz konusu. Bu yıl zor geçecek, umarım buna neden olan kuraklıkları bir daha yaşamayız." dedi.

Konya'nın Gözlü Mahallesi'nde saman balyası yapan Özgür Özdemir de "Fiyatlar uçtu. İhtiyacı olan da fiyatını sormaya çekiniyor. Besiciler saman tedariği yapamayacak galiba. Balyacılık yapıyorum, arayan-soran yok. Geçen yıl telefonum susmuyordu, bu sezon fiyatlardan dolayı kimse aramıyor. Fiyatı makul olsa alacaklar. Geçen yıl 370-430 lira olan samanın tonu bu yıl 850-900 lira." diye konuştu.