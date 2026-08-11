Kuraklık tarımı vurdu: Patateste kayıp yüzde 50'ye çıkabilir

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Belçika'da uzun süredir etkili olan yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, tarım sektöründe üretim kayıplarına neden oldu. Başta patates olmak üzere sebze, meyve ve tahıl üretimi zarar görürken, yem sıkıntısı hayvancılık sektörünü de baskı altına aldı.

Belçika'nın Le Soir gazetesinin haberine göre, olağanüstü boyutlara ulaşan sıcaklık ve kuraklık, ülkedeki tarımsal üretimin birçok alanında ciddi sorunlara yol açıyor.

Hava koşullarında yakın zamanda önemli bir düzelme beklenmezken, sektör temsilcileri yaşanan tabloyu "endişe verici", bazı ürünlerdeki durumu ise "felaket" olarak değerlendiriyor.

Patateste verim kaybı yüzde 30'a ulaştı

Kuraklığın en belirgin sonuçları tarım arazilerinde görülüyor. Çeşitli meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin üretiminde olumsuzluklar yaşanıyor.

İlkbaharda nispeten uygun hava koşullarında gelişen tahıllar, haziran ayının sonundaki aşırı sıcakların ardından temmuzda yaşanan kuraklıktan ciddi şekilde etkilendi.

Özellikle büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyu alamayan patateste verim kaybının şimdiden yüzde 30 seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki haftalarda yeterli yağışın görülmemesi durumunda kaybın yüzde 50'ye kadar ulaşabileceği öngörülüyor.

Kuraklık nedeniyle patateslerin istenilen büyüklüğe erişememesi de üreticiler açısından bir başka risk oluşturuyor.

Yem fiyatlarında artış endişesi

Yüksek sıcaklıklar ve kuraklığın etkileri hayvancılık sektöründe de hissediliyor. Özellikle yem maliyetlerinin artabileceğine yönelik endişeler öne çıkıyor.

Kısmen ya da tamamen açık alanda yetiştirilen kümes hayvanları sıcak hava ve kuraklıktan olumsuz etkileniyor. Aşırı sıcaklar tavuklarda ölüm oranlarını yükseltirken, et kalitesinin gerilemesine de yol açıyor. Sıcaklık stresi aynı zamanda yumurta üretimini de düşürüyor.

Tahıl üretiminde yaşanan kayıpların hayvan yemi fiyatlarını yukarı çekmesinden endişe ediliyor.

Kışlık yemler şimdiden kullanılmaya başlandı

Kuraklığın büyükbaş hayvancılıktaki en önemli etkilerinden biri de yem sıkıntısı oldu. Normal koşullarda yaz dönemini meralarda geçiren hayvanlar, otlakların kuruması nedeniyle kış ayları için ayrılan yemlerle şimdiden beslenmeye başladı.

Kuraklığın Avrupa'nın geniş bir bölümünde etkili olması, Belçikalı çiftçilerin diğer ülkelerden yem temin etme imkanlarını da kısıtlıyor.

Kış döneminde sürülerini beslemekte güçlük yaşayabileceğini düşünen bazı yetiştiricilerin ise hayvanlarını kesime göndermeye başladığı belirtiliyor.

Süt veriminde yüzde 40'a varan düşüş

Aşırı sıcakların yol açtığı stres süt ineklerini de etkiliyor. Ülkede süt veriminin sıcaklıkların etkisiyle yüzde 30 ila yüzde 40 arasında gerilediği belirtiliyor.