Kuraklık ve dolu vuruğu sofralık zeytini yağlık yaptı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sofralık zeytinde ürün hasadı başlarken rekoltedeki genel artışa rağmen iri taneli olarak kabul edilen zeytinde arz sorunu yaşanıyor. Piyasadaki iri taneli ürün talebine karşın Marmara bölgesinde mahsulün boyutu küçük kaldı. Oluşan bu boşluk ürün fiyatlarına da yansıdı ve ilk olarak Tarım Kredi ardından tüccarlar son olarak da Marmarabirlik ürün alımı için fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Sofralık zeytinde bu sene bir başka problem ise dolu vuruğu nedeniyle yaşanıyor. Marmarabirlik bu konuda üreticisine 2 TL ürün desteği sağlarken ürün alım bölgesinde rekoltenin yüzde 10’luk kısmının dolu vuruğu nedeniyle ‘sofralık’ vasfından ayrılması öngörülüyor. Sofralık vasfını kaybeden zeytinin ezmelik veya yağlık olarak değerlendirilecek.

“Yağlık zeytin çoğaldı”

Bursa’nın zeytin üretimi konusundaki önemli merkezleri olan Gemlik, Orhangazi, İznik ve Mudanya’da benzer sorunlar baş gösteriyor. Dört ilçedeki üreticiler piyasadaki alım fiyatlarının dengelendiği yönünde görüş birliğine varırken özellikle kuraklık nedeniyle zeytinin erken buruşmasının önemli bir gelir kaybına neden olduğuna vurgu yaptı. Yağlık zeytin randımanının iyi olduğu hasat sezonunda, sofralık kalibredeki ürünün de yağlık olarak kullanılmasının zeytinyağı üretiminde artış yaşanmasına neden olacağını belirten üreticiler bu farkın piyasaya olan etkisinin de alım döneminin ortasında özellikle ihracatın seyrine göre netleşeceğini belirtti.

“Üreticiye kayıp olarak dönüyor”

Bu sene tarladaki ölçümlerde mahsul konusunda geçen yılın yaklaşık iki katına ulaşıldığını belirten SS 189 Sayılı Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram, “Rekoltede bir artış var ama bununla birlikte kalitede yani büyük boy zeytinde bir düşüş söz konusu. Yaşanan kuraklık, hava durumunun sıcak olması gibi birçok etmen bunu tetikledi. Bununla birlikte Çeltikçi, Gedelek, Paşapınar, Heceler gibi ilçemizin güneyindeki bölgelerde bir dolu vuruğu söz konusu. Bu da elbette üreticimiz açısından önemli bir gelir kaybına neden oluyor. Marmarabirlik kurduğu fon ile destekleme yapacak ama yine de üretici tarafında bir kayıp söz konusu. Fiyatlarda yukarı yönlü bir revize yapıldı ama bana kalırsa Tarım Kredi Kooperatifi ile Marmarabirlik’in ortak hareket ederek bu piyasayı regüle etmesi gerekiyor. Böylelikle hem üreticiyi hem de kurumları koruyabiliriz” diye konuştu.

“Çiftçi yağmur yağmasını bekledi”

Dolu vuruklarının önemli bir kalite kaybına neden olduğunu belirten SS 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, “Rekoltemiz bütün Bursa’da olduğu gibi yüksek. Genel olarak son yapılan fiyat artışı ile birlikte üreticimiz de memnun. En çok rekolte artışı bizim orta tane dediğimiz 26-30 bareminde yaşandı. Ürün konusunda dolu vurukları ciddi bir kalite kaybı yarattı ama kuraklık da önemli miktardaki sofralık zeytinin yağlık zeytine dönüşmesine neden oldu. Mudanya’da Kumyaka, Çepni, Akköy, İpekyayla başta olmak üzere bize bağlı Nilüfer ilçesi sınırlarında olan Başköy, Balıklı ve Görükle’de de saydığım nedenlerden ötürü önemli bir kalite kaybı yaşandı. Bazı üreticimiz yağmur yağar umuduyla hasat için bekledi ama yağmur yağmayınca ürününü toplamaya başladı” ifadelerini kullandı.