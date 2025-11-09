Kuru domateste dünya ikinciliği: 200 milyon dolarlık ihracat potansiyeli

Türkiye, 2025’in 10 ayında 108 milyon dolarlık kuru domates ihracatı yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türkiye’den 98 ülkeye toplam 34 bin 419 ton kuru domates gönderildi. Miktar bazında yaşanan yüzde 11’lik düşüşe karşın, fiyatların ton başına 3,16 dolara yükselmesiyle gelirlerde kayıp yaşanmadı. 2024 seviyesinin korunduğunu belirten EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yıl sonu hedefinin 125 milyon dolar olduğunu söyledi.

Uçak, özellikle Avrupa Birliği'ne uygulanan 8 bin 900 tonluk ihracat kotasının sektörün önündeki en önemli engel olduğunu vurgulayarak, “Kota her yıl ocak ayında doluyor. Kaldırılması ya da Türkiye’nin potansiyelini yansıtacak seviyeye yükseltilmesi halinde ihracatımız 200 milyon dolara çıkar” dedi.

Dünya genelinde en fazla ihracat yapılan ülkelerin ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya olduğunu belirten Uçak, “ABD’ye ihracat yüzde 24 arttı ve 26,2 milyon dolara ulaştı. İtalya 19,5 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı” bilgisini paylaştı.

15 milyon ton taze domatesten kurutularak elde edilen ürünün yalnızca lezzet değil, sağlık açısından da yüksek katma değer sunduğunu dile getiren Uçak, 2026 hedefinin 150 milyon doların üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.