Kuru incirde sezonun ilk fiyatı belli oldu: Kilosu 850 TL

Kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda Kuru İncir Alım töreni düzenlendi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol’un da ilk kez katıldığı törende, Köşk, Germencik, İncirliova ve Efeler ilçelerinden olmak üzere toplam 16 üreticiden kuru incir alındı. Aydın Ticaret Borsası’na teslim edilen toplam 170 kilogram ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 850 TL'den alındı.

İncirde kalitenin korunması için Aydın Valiliği olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aydın Valisi Dr. Osman Varol; "Dünyanın en bereketli topraklarına sahip memleketlerinden bir tanesi olan Aydın'ımızın, artık şehirle özdeşleşmiş en önemli tarımsal ürünü olan, ülkemizin dünyadaki üretiminin yüzde 30'unu karşıladığı ve bunun içerisinde de Aydın'ımızın da bu toplam üretimin yüzde 60'ını ortaya çıkardığı, tüm dünyada bu ürünle meşhur olmuş incirimizin hasadı bir süredir başladı. Öncelikle ben bu hasat döneminin hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok büyük bir hacim. Yaklaşık 394 bin dekarlık bir alanda, ilimizde tarım alanında, 6.6 milyon ağaç ve arkadan gelen, yetişmekte olan yaklaşık 950 bin fidanla, 18 binin üzerinde ÇKS kaydı olan çiftçimizin ekmeğini kazandığı, gelirini elde ettiği, çoluğunun çocuğunun rızkını çıkardığı bir ürün. İncir, bizim göz bebeğimiz, bizim en önemli değerimiz diyebiliriz. Şimdi bu seneki hasadımız çok güzel başladı. Bir taraftan işin içerisinde olan tüm paydaşlarımızla bir arada bu seneki hasadın iyi geçmesi, sonrasında katma değerin ve gelirin yüksek olması, sektörün karşı karşıya olduğu, ürünün karşı karşıya olduğu sorunların çözülmesi için de bir süredir çok ciddi bir uğraş içerisindeyiz. Tabii sembolik olarak da her sene, ben de bu sene ilk kez katıldığım bu merasimle, bu törenle de kuru incirin fiyatını, tabii kılavuz fiyatı diyelim, sembolik fiyatını burada açıklıyoruz. Ve ben hayırlı uğurlu olması temennisiyle bu yılki fiyatı 850 lira olarak arkadaşlar huzurlarınızda açıklıyorum. Bereketli olur, çiftçilerimiz, üreticilerimiz mutlu olur, bu işten ekmek yiyen herkes inşallah güzel bir sezon geçirir diyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar" dedi.

"Bu yıl çok kaliteli bir incir üretimine sahibiz"

Sezonun hayırlı olmasını temenni eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bu yıl en üst seviyede kalite olduğunun altını çizerek "Az önce valimiz de açıkladı. İlk incirin alım fiyatını sembolik olarak bu sene 850 lira kilogram fiyatla almış bulunmaktayız. Aydın biliyorsunuz sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük incir üretim havzası. Aynı zamanda en kaliteli incirini üretiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız bazı kalite problemleri yüzünden, dolayısıyla bu ürünün de tüketimiyle alakalı, ihracatıyla alakalı bazı sorunlar yaşadık. Mevsimsel sorunlardı bunların çoğu. Çünkü biliyorsunuz çok kurak ve çok sıcak senelerde bir toksin sorunu yaşıyoruz. Bu toksin, pestisitler gibi dışarıdan uygulamayla atılan bir kimyasal değil, bir kere onun özellikle altını çizmek istiyorum ve özellikle de kamuoyunun bilmesini istediğim bir durum da var: İhracattan geri dönen ürünler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından da yenilmiyor. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani hep böyle ‘İhracata giden kalitesiz ürünler dahile gelir, işte bizim Türk insanı tüketir’ diye bir algı oluştu. Böyle bir durum da yok. Çünkü bizim Gıda Kodeksi'mize göre de toksinli incirlerin iç piyasada tüketilmesi yasaktır. Geçtiğimiz sene ülkemizde 71 bin 500 ton kuru incir tescili yapılmış. Bunun 51 bin tonu Aydın'da yapılmış. Ortalama geçen seneki hazır müstahsil satış tescil rakamı 233 lira 82 kuruş. Yani üreticimiz geçen sene ziyadesiyle bu ürünün üretiminden de para kazanmış. Bunu söyleyebilirim. Dünya incir ihracatında da Türkiye olarak ilk sıradayız. 2025-2026 sezonunda 53 bin 663 ton incir ihracatı yapmışız, kuru incir ihracatı. Bunun da 40 bin 360 tonu ilimizden, Aydın'dan gerçekleşmiş. Yani ihracatın da artık bu ürünün Aydın olarak lideriyiz. Özellikle kış aylarının yağışlı geçmesi sebebiyle ve hava şartlarında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmaması sebebiyle çok kaliteli bir incir üretimine sahibiz bu yıl özelinde. Yakın zamanda görmediğimiz kadar kaliteli incirlerimiz var. Geneli bu sene mahsulün bu şekilde. Rekolte beklentisi de geçtiğimiz seneden daha yüksek rakamlardan nasip olursa bu seneyi kapatacağız" dedi.

"İncirin kıymetini lütfen bilelim"

Herkesin incir tüketmesinin hem sağlık açısından hem de incirin dış piyasadaki değerinin artması bakımdan çok önemli olduğunun altını çizen Çondur, herkesi incir yemeye davet ederek "Dünyada en fazla inciri biz üretiyoruz ama biz bu ürünü tüketiyor muyuz? Şimdi bir de bunu konuşalım. 86 milyon nüfusumuz var. 86 bin ton incir üretsek, kişi başı bize 1 kilogram incir düşüyor. 1 kiloda 52 adet olsa, yılda da 52 hafta olsa, haftada her Türk vatandaşı 1 adet incir yerse bizim ihracata gönderecek 1 gram ürünümüz kalmıyor. İşte bu nimeti tüketmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen bu kutsal meyveyi ve çok faydaları olan, özellikle sindirim sistemine, boşaltım sistemine çok faydaları olan, kansere karşı özellikle taze incirin müthiş katkısı, faydası olan, kanserli hücreleri engelleyen bu ürünü tüketirsek, haftada 1 adet her kişi 1 adet incir tüketirse yurt dışına hiç bunu göndermemize gerek kalmayacak. Bunun kıymetini lütfen bilelim. Fiyatlar çok makul seviyede. Şimdi yemeklik incir ortalama 700-750 liralardan satılıyor. Kendimiz yerli ve milli ürünümüzü tüketirsek şayet, o zaman yurt dışında bunun kıymeti biliniyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tekrar 2026-2027 sezonunun öncelikli olarak üreticilerimize, sonra da üyelerim olan tüccarlarımıza ve ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu.