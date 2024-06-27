Kuru kayısıda maliyetler patladı, fiyat aynı kaldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, 2022'de dünyada 558 bin hektar alanda 3 milyon 863 bin ton kayısı üretildiğini ve Türkiye'nin 803 bin tonla ilk sırada yer aldığını bildirdi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023'te 1 milyon 450 bin dekar alanda 750 bin ton kayısı üretildiğini aktaran Bayraktar, üretimin yüzde 43,8'ini gerçekleştiren Malatya'nın, 328 bin 767 tonla ilk sırada yer aldığına işaret etti. Bayraktar, bu ili sırasıyla Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Iğdır'ın takip ettiğini bildirdi.

Bayraktar, geçen yıl 750 bin ton olan kayısı üretiminin, bu yıl ilk tahminlere göre yüzde 6,7 artışla 800 bin ton olacağının öngörüldüğünü ifade etti.

Hasat erken başladı

Tüccarların çeşitli bahanelerle piyasadaki kayısı fiyatlarını düşürdüğünü savunan Bayraktar, "Üreticilerimiz, dünya lideri olduğu kayısının piyasada hak ettiği değeri görmesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, normallerin üzerinde gerçekleşen hava sıcaklıklarının kayısı hasadının erken başlamasına neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kayısı hasadı, Malatya bölgesinde devam ediyor. Yeni sezon olmasına rağmen kayısı, geçen yılın fiyatlarıyla piyasada işlem görüyor, rekoltenin yüksek olmasını fırsat bilen tüccarlar, kayısıya geçen sezonun fiyatını veriyor. Kuru kayısı fiyatlarında da aynı durum yaşanıyor. Geçen yıl 200 liraya kadar yükselen kuru kayısı fiyatları bu yıl 130-140 liraya kadar gerilemiş durumda. Son bir yılda mazot fiyatlarında yüzde 109, gübre fiyatlarında yüzde 37, tarım ilacı fiyatlarında yüzde 67 artış oldu. Bu yıl kayısı üreticisini bir de sulama ücretleri zorladı. Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle daha fazla sulama yapıldı. Bu da maliyetleri daha fazla artırdı. Toplama işçiliği maliyeti de arttı. TMO üreticilerimizin yanında olmalıdır, bu yıl kuru kayısı alımı yaparak piyasa fiyatlarını artırmalıdır."