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Kuru üzüm bedelleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı

TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırıldı.

Kuru üzüm bedelleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticinin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedelinin bugün yatırıldığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "TMO'ya 7 Eylül'den itibaren ürünlerini teslim eden 456 üreticimizin hesaplarına 20 milyon lira tutarındaki kuru üzüm bedeli bugün yatırılmıştır. Ürününü TMO'ya teslim eden üreticilerimize teşekkür eder, bereketli olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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