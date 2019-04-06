Kurutulmuş Zeytin Projesi Mudanya’da tanıtıldı

06 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Zeytinin içinde bulunan tuz miktarının düşürülmesine olanak sağlayan doğal kurutma yöntemi ile tuz oranı sebebiyle zeytin tüketemeyen vatandaşların ve çocukların sağlıklı zeytin tüketebilmesi amacıyla geliştirilen, ‘Çocuklar Yesin Diye Zeytini Kuruttuk’ Yayım Projesi’nin açılış töreni Mudanya Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Projenin açılış törenine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Ziraat Odası Başkanları ile sektör paydaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, “İlimiz hem zeytin hem de diğer pek çok meyve bakımından önemli bir potansiyele sahip. Zeytin, sadece meyvesi ile değil; aynı zamanda yağı, yaprağı ve çekirdeği ile üreticilerimize fayda sağlayan bir meyve. Bu kadar kıymetli bir ürün için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz bu proje ile üreticilerimizin daha kısa sürede, daha düşük maliyetle daha yüksek kazanç sağlayacağına inanıyoruz. Bu proje ile ülkemizde yeni yeni üretilmeye başlayan doğal kurutulmuş zeytinin bölgemiz çiftçisine tanıtılarak, ürünü ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde katma değer oluşturmasını amaçladık. Zeytinin katma değerini arttıracak olan bu olgunlaştırma yöntemi ile üreticilerimizin dış pazar imkânlarının da artacağına inanıyorum” dedi.

Hamit Aygül, doğal kurutma yöntemiyle elde edilen zeytinin tuz içeriğinin oldukça düşük olması nedeniyle tuz tüketemeyen vatandaşların ve özellikle de çocukların tercih edeceğini ifade etti. Açılış Töreni ve paneli yapılan Proje, 2019-2020 yıllarında Mudanya’da yürütülecek.