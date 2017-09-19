Lely Astronaut ile ilk süt sağımının 25. yılına özel indirimler

19 Eylül 2017

1948 yılında kurulan tarım makineleri üreticisi Lely, süt sağım robotu Lely Astronaut ile yaptığı ilk süt sağımının 25. yılı dolayısıyla hazırladığı kampanyalar ile çiftçilere çeşitli avantajlar ile Astronaut süt sağım robotu satın alma imkanı sunuyor. 31 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek kampanya ile üreticiler seçecekleri paketlerde özel indirimler kazanacaklar.

Lely Astronaut ile ilk süt sağımının 25. yıl dönümünü 'Nesiller Boyu Kutlama' sloganı ile karşılayan şirket, yaptığı indirimler ile süt sığırcılığı yapan çiftçilere destek olmayı amaçlıyor.

İlk müşterilerine yeni süt sağım robotu

Öte yandan Lely, 25 yıl önce ilk Lely süt sağım robotunu kullanmaya başlayan Hollandalı van den Berg ailesine dördüncü nesil bir Astronaut A4 teslim etti.

25. yıla özel olarak düzenlenen etkinlikte konuşan van den Berg, "Lely süt sağım robotunu ilk kullananlar çiftçiler biziz. Verimlilik açısından bize ve işletmemize çok şey kattı ve daha fazla zaman kazanmamızı sağladı. Bu en yeni süt sağım robotuyla gurur duyuyoruz ve sağlıklı bir işletme operasyonuyla çiftliğimizdeki yeni nesillere de yardımcı olacağından eminiz" dedi.