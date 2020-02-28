Makarna üreticisi “durum” buğdayı üretiminde artış istiyor

28 Şubat 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Dünya liderliğini ithal buğdayla sürdüren makarnacılar “durum” buğdayı üretiminde artış istiyor. Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği 2019 yılı sektör raporunu yayınladı. Geçen yıl makarna ihracatının değerindeki artış oranı, miktar bazındaki artışın iki katı oldu. Ancak durum buğdayı ithalat maliyetindeki yükseliş sebebiyle sanayiciler, bu gelişmeden çok memnun olmadılar. 2019’da makarna ihracatı yüzde 5.5 artarak 1 milyon 272 bin tona yükselirken, ihracattan elde edilen gelir yüzde 9.9’luk artışla 607 milyon 101 bin dolara çıktı.

Sektörün 2019 performansını değerlendiren MÜSAD Başkanı Nihat Uysallı, üretimi az olduğu için ithal edilmek zorunda kalınan durum buğdayının maliyetinin çok arttığını, bunun da uluslararası rekabet şansını azalttığını söyledi. İklim koşulları ve ekim alanlarındaki daralmanın etkisiyle durum buğdayı üretiminin tahminlerin çok altında kaldığına dikkat çeken Uysallı, bunun sonucunda 1.4 milyon tonluk ithalat yapıldığını bildirdi. İthalatın önceki yıla göre yüzde 253 arttığını, yanı sıra değer bazında artışın yüzde 290’a ulaştığını vurgulayan Uysallı, “Yüksek miktarda, üstelik daha pahalı ithal ettiğimiz durum buğdayının maliyetlere yansımasına kıyasla, ihracat birim fiyatındaki yüzde 4.2’lik artış oranının çok düşük kaldığı görülmektedir” diye konuştu. Mevcut ihracat fiyatıyla ellerindeki değeri neredeyse bedelsiz transfer ettiklerinin altını çizen Uysallı, “Halbuki 550-600 dolara kadar dünyada rakibimiz bulunmuyor. Bu anlamda ülkemiz açısından önümüzde büyük fırsatlar var. Yeter ki kendi içimizde rekabet etmeyelim, marka ve kaliteye odaklanalım” dedi.

Türkiye’nin rekabetçi konumunu güçlendirerek sürdürmesi için durum buğdayı üretiminin artırılmasının şart olduğunu anlatan Uysallı, “Net ithalatçı olduğumuz durum buğdayında yüksek fiyatlarla dış pazarda rekabet gücümüzü zayıflatan bu tablo sürdürülebilir değildir” diye konuştu.