Maliyet baskısı sürüyor: Tarımsal Girdi Endeksi yüzde 34 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,89 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,25, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,01 artış gösterdi.

Gübre fiyatları en yüksek artışı gösterdi

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 4,39 artarken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 yükseldi.

Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 35,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 25,17 arttı.

Alt kalemler arasında en yüksek yıllık ve aylık artış gübre ve toprak geliştiriciler grubunda kaydedildi. Bu grupta fiyatlar yıllık yüzde 48,33, aylık ise yüzde 9,69 yükseldi.