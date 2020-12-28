Mandalinada 500 milyon dolarlık ihracat hedefine, kırağı ve yağmur freni

Mandalina rekoltesinin bu yıl çok iyi olduğunu, ihraç sezonunun başladığı 19 Ekim'den Aralık ortasına kadar büyük canlılık yaşandığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Aralık ayında yaşanan kırağı ve yağmur nedeniyle mandalina ihracatının büyük yara aldığını kaydetti.

Uçak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yapılan Ege Bölgesi 2020 yılı Narenciye Rekoltesi'nde mandalina rekoltesinin 2019 rekoltesine göre yüzde 25’lik artışla 154 bin 245 ton öngörüldünü anımsattı.

İzmir bölgesindeki mandalina rekoltesinin yüzde 50'sinin daha hasat edilmeyi beklerken kırağı ve yağmurların yaşandığı bilgisini veren Uçak, "Kırağı ve yağmurlar öncesinde hasat edilen ürünlerin yüzde 80-90'ı ihracata uygun olurken, kırağı ve yağmur sonrasında bu oran yüze 20-25'e düştü. İhracatçılarımızın tohur olarak satın aldığı henüz hasat edilmemiş bahçelerde yüzde 50-80 arasında kayıplar var. Mandalina ihracatında çok güzel bir performans yakalamıştık. 500 milyon dolara ulaşabilirdik. Ancak kırağı ve yağmur fren yaptırdı." diye konuştu.

"Kırağı TARSİM kapsamına alınsın"

"Aralık ayı öncesinde, mandalina ağaçlarının kışa hazırlanması döneminde, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen sıcaklık ve sonrasında gelen kırağı ve yağışlar hasarın boyutunu büyüttü" diyen Uçak, şunları kaydetti: " Meyve kabuklarında önce bir bayılma başladı, daha sonra kırağı ve yağışın etkisi ile kararmalar meydana geldi. Bunun sonucunda oluşan Alternaria alternata (kahverengi leke hastalığı) ve Penicillium italicum (mavi küf) ürünlerde yüzde 50-80 arasında kayba yol açmaya başladı. Sonrasında ürünlerin yüksek pazar değerinde çok ciddi düşüşler yaşandı. Kırağının TARSİM Sigortasına dahil olmaması ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi zor durumda bıraktı. Üreticilerimiz ve ihraç için bahçeleri tohur olarak satın alan ihracatçılarımız kırağı zararlılarının ve kırağı etkisi ile verim kaybından oluşan zararın TARSİM kapsamına alınmasını talep ediyor. Kırağı TARSİM kapsamına alınmadığı takdirde üretici önümüzdeki sezon da ağacına bakacak ekonomik güçten, ihracatçımız ise ihraç pazarlarında rekabetçilikten uzak kalacak. Bu sezonu kaybettiğimiz gibi önümüzdeki sezonu da kaybetme riski yüksek olacak."

Mandalina ihracatı 421 milyon dolara ulaştı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre Türkiye, 1 Ocak - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 347 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirdi. 2020 yılının aynı döneminde mandalina ihracatından yüzde 22'lik artışla 421 milyon dolar döviz kazandı. Türkiye, 2020 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık mandalina ihracat hedefini de geçti.

Rusya Federasyonu 234 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla zirvede yer alırken, Ukrayna'ya 55 milyon dolarlık mandalina gönderildi. Türkiye'nin en çok mandalina ihraç ettiği üçüncü ülke ise 37 milyon dolarlık tutarla Irak oldu. Türkiye, 2020 yılında 67 ülkeye mandalina ihraç etmeyi başardı.