Marmarabirlik, 1 milyar lira ciro hedefliyor

22 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmarabirlik’in 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kooperatifleri temsilen 251 Birlik Temsilcisinin katıldığı genel kurulda konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019 yılında alınan ürünün tamamını satarak 600 milyon lira ciro elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Marmarabirlik sayesinde kooperatifçiliğin yeniden yükselen bir değer haline geldiğine vurgu yapan Hidamet Asa, ürün alım kampanya öncesinde ortaklardan 70 bin ton rekolte beyanı alındığını hatırlatarak, zor bir yıl olmasına rağmen piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla, kampanya sonunda 51 bin 500 ton ürün alımı yapıldığını aktardı. Ürün bedeli olan 352 milyon liranın yüzde 60’ını peşin, yüzde 20’sini ise ocak ayında ödediklerini ifade eden Hidamet Asa, kalan yüzde 20’lik ödemenin de 10-15 Mayıs tarihleri arasında ödeyeceklerini duyurdu. 2019 yılının Marmarabirlik için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Asa, “İki yılda 102 bin ton ürün alınmış ve ortaklarımıza 642 milyon lira ödeme yapılmıştır. Marmarabirlik, iki yıl üst üste 51 bin 500 ton ürün alarak kurulduğu tarihten bugüne en yüksek miktardaki alımını gerçekleştirmiştir” dedi.

“Bundan sonra zirvede kalıcı olmak istiyoruz”

Marmarabirlik’in Marka Destek programına alınarak Türkiye’de de bir ilki gerçekleştirdiğini dile getiren Hidamet Asa, birliğin kendi öz kaynakları ile ilk defa 17 milyon lira kar payı dağıttığını, ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 347’nci sırada yer aldığını, zeytin ve zeytinyağı ihracatında 5 kez birincilik ödülü aldığını anlattı. Hidamet Asa, “Ayrıca kurulduğu tarihten bugüne ilk defa Milli Savunma Bakanlığı ile protokol imzalayan ve Mehmetçiğimizin kaliteli zeytin tüketmesini sağlayan bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Yakaladığımız başarının temelinde üreticinin alın terine ve emeğine duyulan saygının olduğunun bilinmesini isterim” diye konuştu. “Bundan sonra zirvede kalıcı olmak istiyoruz” diyen Başkan Asa, hedeflerini de şu sözlerle açıkladı;

“Tüm resmi kurumlara ürün tedarik eden bir kurum olmayı, üretici ortaklarımıza yapmış olduğumuz destekleri daha da arttırmayı, ortaklarımıza eğitimler vermeyi ve sorunlarına bilimsel olarak çözüm üretmeyi, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla organik gübre üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yeşil zeytin ihtiyacımızı karşılayacak şekilde yeni bir tesis kurmayı, Almanya’nın Köln şehrinde lojistik süresini kısaltmak amacıyla depolama tesisi açmayı, depolama ve paketleme tesisi kurmayı da planlıyoruz. Ar-Ge laboratuvarı ile toprak ve yaprak analizi yapacak şekilde ortaklarımıza hizmet vereceğiz. Ayrıca e-ticaret satışlarımızı ve Ar-Ge yatırımlarımızı arttırmak da hedeflerimiz arasında.”

Hidamet Asa, birliğin, 2023 projeksiyonunda yılda 70 bin ton ürün alan ve yılda 50 bin ton ürün satan, 1 milyar lira ciroya sahip bir kuruluş olmanın yer aldığını bildirdi. Asa, 54 ülkeye yapılan ihracatı da 8 bin ton ve 30 milyon dolarlara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.