Marmarabirlik, bu yıl 40 bin ton ürün satmayı hedefliyor

28 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - 8 kooperatifi ve 32 bin ortağı ile üretmeye ve büyümeye devam eden Marmarabirlik 2019 yılında da hedefini yüksek tutuyor. Başköy tesislerinde gerçekleştirilen ve 302 bayi satış personelinin katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019/2020 ürün alım kampanyasına çok ciddi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Ürün satışının Marmarabirlik için taşıdığı öneme vurgu yapan Asa,“2019 yılını önemsiyoruz. Marmarabirlik bir dönüm noktasında. Son ürün alım kampanyasında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. 2019 yılında 40 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl bölgemizde ‘var’ yılıydı. Bu sene de zeytin ağaçlarının durumuna baktığımızda yine ‘var’ yılı olacağını öngörmekteyiz. Marmarabirlik’in geçtiğimiz kampanya döneminde alınan ürün miktarı kadar alabilmesi için en az 40 bin ton ürün satmalıdır” dedi.

Marmarabirlik sayesinde Türkiye’de kooperatifçiliğin yükselen bir değer olmaya başladığını belirten Başkan Hidamet Asa, “Eğer ürün satamazsak, ürün alamayız. Kooperatifçilikte işin kuralı aldığınız ürünü satabilmektir. Eğer satamazsak önümüzde ki ürün alım kampanyasında üreticilerimiz sıkıntı yaşar, bunun için 2019’u ve satışları önemsiyoruz. Artan dünya rekabetinde ancak takım çalışmasıyla ayakta kalmak mümkündür. Biz sizlerle birlikte bir ekibiz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz” diye konuştu.

Pazarlama Müdürlüğü’nün Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladığını belirten Asa, “Ramazan ayı, bereket ayıdır. Marmarabirlik kalitesi ile sofraların değişmez markası olmaya devam edecektir” değerlendirmesini yaptı.