Marmarabirlik, rekolte beyan alımlarına başladı. Bugün başlayan rekolte beyan alımları, 15 Eylül günü mesai bitiminde sona erecek. Ortaklardan rekolte beyanı alınırken son 5 yılda teslim ettikleri ürün miktarına bakılacak ve gerçeğe yakın beyan verilmesi sağlanacak. Rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, gerçekten uzak verilen yüksek rekolte beyanının, birliğin ürün alım planını olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

"Doğru bir alım planı için gerçekçi beyan çok önemli"

Ortakların gerçekçi rekolte beyanı vermesini temenni ettiklerini belirten Asa, "Ortaklarımızdan alınacak rekolte beyanı, bölge ve ülke rekoltesi belirlendikten sonra ürün alım politikamız açıklanacaktır. Ayrıca 1 kilogram zeytin maliyetinin tespiti için teknik ekibimiz tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ilçe müdürlükleri, Ziraat Odaları Birliği’nin yapacağı maliyet çalışmasıyla ürün alım politikamız belirlenecektir. 2021 yılında üreticilerimizin girdi maliyetleri göz önüne alınarak ürün alım fiyatları belirlenecektir. Marmarabirlik'in doğru bir alım planı yapabilmesi için ortaklarımızın gerçekçi beyan vermesi çok önemlidir." ifadelerini kullandı.