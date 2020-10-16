Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı

16 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - Ürün alımlarına 14 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik’te 2020-2021 iş yılı ürün alım kampanyası fiyatları belli oldu. Marmarabirlik 2020/2021 iş yılında sofralık ve yağlık dahil olmak üzere 51 bin ton ürün alım planı ve 400 milyon TL alım bütçesi yaptı. 7 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında rekolte beyan alımlarının yapıldığı Marmarabirlik’te, 24 bin ortaktan yaklaşık 74 bin ton rekolte beyanı gelirken, Marmarabirlik rekolte tespit komisyonunun yaptığı çalışmalar neticesinde bölge rekoltesinin de 135-140 bin tonlar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin açıklamış olduğu 1 kg zeytin üretim maliyeti 4.85 TL’dir. 8 Kooperatif Başkanı ve Yöneticilerimizle yaptığımız ayrıntılı istişare toplantısı sonucunda, 2020/2021 ürün alım fiyatları mutabakatla belirlendi. Alım fiyatları belirlenirken; Türkiye ve bölge rekoltesinin yanı sıra kooperatiflerimizden gelen rekolte beyanları göz önünde bulundurulmuş, piyasa koşulları gözetilerek, Birliğimizin stok durumu, satış planlaması ve Marmarabirlik'in ekonomik imkanları dikkate alınmıştır. Alım kampanyasında, tavan fiyat 180 tane için 15,50 TL, taban fiyat 350 tane için 6,00 TL, yağlık zeytinin kg fiyatı ise 5,10 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

Orta ve ince dane üründe rekolte yüksek

Alım usullerine ilişkin alınan kararlarla ilgili de konuşan Asa, “İri dane ürününü tüccara verip, sadece ince daneyi kooperatifine getirmek isteyen üreticilerimizden ise ürün alımı yapılmayacaktır. Türkiye rekoltesi, bölge rekoltesi ve ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarına baktığımızda yüksek miktarda orta ve ince dane ürün olduğu, bunun da ülkemiz genelinde arz fazlalığı oluşturacağını tahmin etmekteyiz. Rekolte beyanının yüksek olması, orta ve ince dane ürünün stok durumu ve Marmarabirlik’in yağlık dâhil toplamda 51 bin ton alım planı olması sebebiyle, ürün alımlarında kısıtlama kaçınılmaz olmuştur. Yağlık zeytin kota dışında olacaktır. Ortaklarımız istedikleri kadar yağlık zeytin verebilecektir. Böylece yağlık zeytin vererek, 5 yıllık ortalamalarını da yükseltebileceklerdir. Yağlık fiyatını 5,10 TL olarak açıklanmasının en büyük sebebi de, arz fazlalığı oluşacak ince dane üründe üreticilerimize destek olmaktır” diye konuştu.

Alımların yüzde 50’si peşin ödenecek

Ürün alımlarının yüzde 50’sinin peşin olarak ödeneceğini belirten Hidamet Asa, geri kalan kısmı için ürün alım kampanyası sonuçlandıktan sonra ödeme takvimi açıklanacağını duyurdu. Bir önceki yıl piyasa koşullarının 2 TL üzerinde fiyatla ürün alımı yaptıklarını bu yıl da aynısının olacağını vurgulayan Asa, “Tüccar 240 kalibre ürünü 7-8 TL’ye almaktadır.240 kalibreden daha ince ürünü hiç almamaktadır. Üreticimiz de bunu çok iyi değerlendirsin ve iri kalibreli ürünü Marmarabirlik’e getirsin. Bir yıl önce iri kalibreli ürünü kendi havuzuna koyan üreticiler bugün ürününü 15 TL’ye satmaktadır. Bu ürünün diğer masraflarını ve finans maliyetlerini hesap etmeden, sadece yüzde 20 firesi düşüldükten sonraki fiyatı 12 TL’ye gelir” açıklamasını yaptı. Doğal afet nedeniyle zarar gören üreticilerle ilgili de açıklamada bulunan Hidamet Asa, dolu vuruğu nedeniyle yüksek hasarlı zeytin için Ortak Yardımlaşma Fonu’ndan zarar gören üreticilere yağlık fiyatının üzerine 0,75 TL destek verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Asa, dolu vuruğu olan siyah zeytinin alım fiyatının ise 5,85 TL olarak belirlendiğini dile getirdi.