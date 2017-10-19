Marmarabirlik ürün alımına 25 Ekim'de başlayacak

19 Ekim 2017

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 dönemi ürün alım esaslarının belirlendiğini ifade etti.

Ürün alımında tavan fiyatın 9 lira 80 kuruş, taban fiyatın ise 4 lira olarak belirlendiğini belirten Hidamet Asa, şunları kaydetti:

"Sofralık vasfındaki 420-430 tane 3 lira 70 kuruş, 440-460 tane 3 lira 50 kuruş ve yağlık zeytin fiyatı 3 lira olarak belirlendi. 25 Ekim'den itibaren ürün alımına başlayacağız. Rekolte beyan alımları da aynı gün sona erecek. Bugün itibarıyla rekolte beyanları 50 bin tona yaklaştı. Marmarabirlik'in hedefi olan 50 bin rakamına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Geçen yıl ürünün 'yok yılı'ydı. Bu yıl ise bölgede 160 bin ton rekolte tahmin ediyoruz. Bunun 130 bin tonu sofralık, 30 bin tonu ise yağlık zeytin."

Doludan zarar gören üreticiye destek

Asa, lokal bazlı sıkıntılara rağmen Marmarabirlik faaliyet bölgesinde ürünün bol olduğunu dile getirerek, "Bazı bölgelerimizde dolu nedeniyle hasar meydana geldi. Ortaklarımızın yaralarını sarmak adına yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 420-430 tane zeytinin 3 lira 70 kuruş yerine 4 lira 10 kuruştan alınmasını kararlaştırdık. Yani doludan zarar gören üreticilere kilogram başı 40 kuruş desteğimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA