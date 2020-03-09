Marmarabirlik yurtdışı bayileriyle buluştu

09 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Distribütörlük sistemiyle 30, doğrudan alıcı statüsünde 26 olmak üzere toplam 56 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik’in yurtdışı bayiler toplantısı Bursa’da yapıldı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve birim müdürlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen bayiler toplantısında, iş ortakları zeytin ve zeytinyağı üretim aşamaları ve prosesleri hakkında bilgiler aldı. Yapılan yıllık değerlendirme toplantısında Marmarabirlik’in ihracat politikaları da tüm detayları ile masaya yatırıldı.

Geçen yıl 7 bin 200 ton ihracat yaparak Marmarabirlik’in tarihi bir rekora imza attığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “2010 yılından önce 18 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik, bugün 56 ülkeye ihracat yapmaktadır. 2020 yılında hedefimiz 60 ülkeye ihracat gerçekleştirmek ve 8 bin 500 ton ihracat yapmaktır. 2023 vizyonumuzda ise hedefimiz 10 bin ton ihracat ve 30 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamaktır. Bu hedeflere siz değerli iş ortaklarımızla birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır. Bugüne kadar her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” dedi.

Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla zeytin üreticisinin alın terinin ve emeğinin markası olan Marmarabirlik’i uluslararası pazarlarda daha iyi yerlere taşımayı hedeflediklerini belirten Asa, Marmarabirlik’in geleceğinin ihracata bağlı olduğunu vurguladı. Başkan Asa şunları söyledi, “2010 öncesi Avrupa’da tekli bayilik sistemi vardı. Daha sonra 2011-2012 yıllarında önce alt bayilik sistemine geçildi. 2013 sonrası bölgesel çoklu bayilik sistemi, oluşturuldu. Bu da bize başarıyı getirdi. Gelinen süreç bir başarı hikayesi olsa da, bizim için yeterli değildir. Turquality marka destek programı gücümüze güç katacaktır. Bu nedenle moral ve motivasyonumuz yüksektir. Turquality marka destek programın kapsamında hedef ülkeler olarak Almanya ve Irak belirlenmiştir. Diğer ülkelerden ihracat odaklı projeler gelmesi durumunda hedef ülkeler arasına yenileri ilave edilecektir. Yurtdışına satamadığımız ürünleri değil, en kaliteli ürünlerin ihracatını yapmalıyız. Çünkü güven ve kalite her zaman istikrarı getirir, satışları artırır.”