Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarını belirledi

Marmarabirlik, 2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyası nihai ürün alım fiyatlarını belirledi.

Kooperatif başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısı sonrası duyurulan fiyatlara ilişkin açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, bu kampanya döneminde 67 bin ton rekolte beyanı aldıklarını açıkladı. Yıldız, piyasada 28 barem üzeri için alım yapılmazken Marmarabirlik’in 41 bareme kadar zeytin alımı gerçekleştireceğini vurguladı.

Ödemelerin yüzde 50’si peşin

İlk ödeme takvimine ilişkin bilgi veren Yıldız, 31 Ekim’e kadar teslim edilen ürünlerin bedellerinin yüzde 50’sinin 7 Kasım Cuma günü ortakların Vakıfbank hesaplarına yatırılacağını söyledi. Kalan kısmın ise alım kampanyası tamamlandıktan sonra ödeneceğini belirtti.

“Fiyatlar geçen yılın altına düşmedi”

Piyasa dalgalanmalarını dikkate alarak üreticiyi koruyan bir fiyat stratejisi izlediklerini ifade eden Yıldız, “Fiyatların geçen yılın altında kalmayacağı sözünü vermiştik, bunu yerine getirdik. Hem sürdürülebilir üretimi hem piyasa istikrarını gözeten bir model oluşturduk” dedi.