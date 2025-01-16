Marmarabirlik'in 67 milyon liralık ödemesi yarın yapılacak

Bugüne kadar üretici ortaklardan 3 milyar 185 milyon lira tutarında ürün alımı gerçekleştiren Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, yarın ortaklarına 67 milyon lira tutarında altıncı dilim ödemesini yapacak. Ortaklar, altıncı dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden alabilecek.

"750 bin ton sofralık ve 475 bin ton zeytinyağı rekoltesinin olduğu, bu sayede Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesine ulaşıldığı böyle bir yılda arz fazlalığının olmaması ve ürünün alıcı bulması çok önemli" açıklamasında bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Üreticimiz, ürünün tamamını yağlık olarak verdiğinde ağaç başına ortalama 3 bin lira gelir elde eder. Buna rağmen yılın getirdiği ince danedeki artış sebebiyle işçilik bedelinden kaynaklı maliyet artışı yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ürün alımlarının 24 Ocak'ta sona ereceğini belirten Asa, 21 Ekim'den bugüne toplam 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini vurguladı.