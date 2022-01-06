Marmarabirlik’ten 258 milyon lira kredi tahsisatı

BURSA (DÜNYA) - Ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşıldığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022 yılı için ortaklara 258 milyon TL kredi tahsisatı yapıldığını duyurdu. Asa, “3 yıllık teslimat ortalaması 1 tona kadar olan ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç için 3 bin 500 TL, akaryakıt içinde en 3 bin 000 TL olmak üzere en düşük kredi tahsisatı 6 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, son üç yılda rekolte beyanının yüzde 50’sini tamamlayan ortaklarımıza her yıl için 200 TL ilave limit sağlanacaktır. Kooperatifine ürün veren her zaman kazançlı çıkmıştır. Amacımız üreticimizin zeytin üretiminde bütün girdilerini temin ederek destek sağlamaktır” dedi. 2020 ve 2021 yıllarında kimyasal gübre dağıtımı yapıldığını, bu yıl kimyasal gübre yerine organik gübre ve 10-5-10 formülasyonunda organomineral gübre dağıtımının yapılacağını ifade eden Başkan Asa, “2 yıl önce Marmarabirlik markası KopOrganik ismi ile piyasaya sunduğumuz Organik ve Organomineral gübreden beklentilerimiz çok yüksek. Üreticilerimiz uzun vadede faydalarını çok iyi görecektir. Zirai ilaç piyasalarında fiyat farklılıkları sebebi ile firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üreticimizin menfaatlerini koruyacak bir fiyat politikası oluşturmak. Yüksek fiyatlara zirai ilaç satmak istemiyoruz. Üreticimizi fiyat baskısından korumak istiyoruz” açıklamasını yaptı. Hidamet Asa, akaryakıt dağıtımına da Nisan 2022 tarihinde başlayacaklarının altını çizdi.

44 bin 200 ton ürün alımı yapıldı

Pandemi etkilerinin dışında kuraklık, maliyet baskısı, ürünün sofralıktan yağlık vasfına dönüşmesi gibi nedenlerle üreticinin zor bir yıl geçirdiğine işaret eden Asa, geçen yıl kilogram başına verilen 1,5 TL ayni kredi desteğinin bu yıl 3 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. 2021/2022 ürün alım kampanyası devam eden Marmarabirlik’te bugüne kadar 448 milyon TL tutarında 44 bin 200 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini belirten Hidamet Asa, birliğin 18 Aralık - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak, 6 Ocak 2022 Perşembe günü ortaklara 5,7 milyon TL ödeme yapacağını ifade etti. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 205,7 milyon TL ödeme yapmış olacaklarını dile getiren Asa, ortaklara ürün bedeli alacaklarından kalan kısmının ödenmesi için çalışmalar yapıldığını ve en kısa sürede tamamının ödeneceğini vurguladı.