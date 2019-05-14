Marmarabirlik’ten 77,5 milyon TL ödeme

14 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - 2018/2019 ürün alım kampanyasında 51 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, üreticilere kalan yüzde 20 ürün bedellerini 15 Mayıs Çarşamba günü ödeyecek. Yapılacak olan ödemeyle alınan ürün bedelleri karşılığı 352 milyon TL tamamlanmış olacak.



Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “352 Milyon TL tutarındaki ürün bedellerinin yüzde 60’ı peşin, yüzde 20’si 25 Ocak’ta olmak üzere yüzde 80’lik kısmını ödemiştik. Kalan yüzde 20’lik dilimin Mayıs sonunda ödeneceğini açıklamıştık. Yaptığımız planlama kapsamında, ürün satışlarımızın olumlu yansıdığından kalan 77,5 milyon TL tutarındaki ürün bedelleri, 15 gün erken ödenmiş olacaktır” dedi.

Ürün bedellerinin 1 lira kredi kullanmadan, birliğin kendi öz kaynaklarından ve takvim öne çekilerek ödendiğini vurgulayan Asa, “Eğer kredi çekmiş olsaydık, kullanılan kredinin faizi kilogram başı maliyetlerimize yansıyacaktı. Kaldı ki hasat döneminde piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yapıldığını bütün ortaklarımız çok iyi biliyor. Üreticilerimizin kampanya döneminden 6 ay sonra kendi havuzlarından Marmarabirlik’in çiğ alım fiyatlarının altında bir fiyatla ürün sattıkları görülmektedir. Bu da bizi üzmektedir” diye konuştu.

Önümüzdeki ürün alım kampanyasında ürün alınmayacağı yönünde spekülatif açıklamalar yapıldığını belirten Hidamet Asa, Marmarabirlik’in ürün almamasının söz konusu olmayacağına dikkat çekti. “Her zaman ortaklarımızın zor gününde yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diyen Asa, “Marmarabirlik olarak satışlarımız olumlu yönde gitmektedir, sıkıntımız da yoktur. 2019 yılında hedefimiz fire hariç 40 bin ton ürün satmaktır. Ayrıca bu yıl yine üründe ‘var’ yılı olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki hasat dönemine de ciddi bir şekilde hazırlanmaktayız” ifadelerini kullandı.