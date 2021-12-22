Marmarabirlik’ten ortaklarına 19 milyon lira ödeme

BURSA (DÜNYA) - Ürün alım kampanyasına 22 Ekim tarihinde başlayan Marmarabirlik bugüne kadar yağlık dahil 43 bin ton ve 437 milyon lira tutarında alım gerçekleştirdi. Birlik, yarın ortaklara, 4 Aralık - 17 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 19 milyon lira ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 200 milyon lira ödenmiş olacak. Gemlik tipi sofralık ve yağlık zeytine, kilogram başına 1 TL prim desteği ile üreticiye büyük katkı sağladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Devam eden alımlarla birlikte ortaklarımıza 43 milyon lira prim desteği verilecektir. Verilecek prim desteği üreticilerimiz hasat zamanı yapmış olduğu işçilik bedelini karşılamaktadır” dedi. Asa, Nisan ayında başlayan ve yıl sonunda ürün bedelinden kesilmek üzere yapılan akaryakıt desteği ile üreticilerin girdi maliyetlerine büyük destek sağladıklarını hatırlattı.

Yapılacak ilk genel kurulda tarihi bir karar almaya hazırlandıklarını da belirten Hidamet Asa, “Piyasada zaman zaman fiyat değişimleri yaşanıyor. Buna benzer durumlarda Marmarabirlik’in karar alma ve hareket kabiliyeti azalıyor. Bazı yıllarda kampanya başlangıcında verilen fiyat, hasat sonuna doğru düşük kalabilmektedir. Bu konuda yaşanan sıkıntıyı gidermek ve piyasada fiyat artışlarına uyum sağlayabilmek için, yapılacak ilk genel kurulda yeni bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. Alınacak olan genel kurul kararı ile ürün alım kampanyası devam ederken fiyat artışı yapabilecektir. Piyasa yükseldiğinde Marmarabirlik ürün alım fiyatları da artacaktır. Burada temel hedef ani fiyat artışı ile yaşanabilecek mağduriyetin önüne geçmektir. Ayrıca ürün kıvırcık olduğunda üreticilerimizden fiyat artışı talebi gelmektedir. Piyasada daha çok talep gören ve kıvırcık olarak tabir edilen ürünün alınması hedeflenmektedir. Güncel piyasa koşullarına göre hareket edileceği için geriye dönük ödeme yapılamayacaktır. Ana sözleşme gereği üretici ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve eşitsizlik algısının giderilmesi hedeflenmiştir” diye konuştu.