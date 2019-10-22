Marmarabirlik'ten rekolte beyanı açıklaması

22 Ekim 2019

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rakamı olan 85 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirterek, "Rekolte beyanları Marmarabirlik'in alım planından uzak olursa, kısıtlama da kaçınılmaz oluyor. Bu yıl bizim için ayrı bir deneyim yılı oldu." ifadelerini kullandı.

Asa, yaptığı yazılı açıklamada, 2010'dan bugüne ürün alımlarını 1 lira kredi kullanmadan kurumun kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Birliğin sürdürülebilir yapısının devam etmesi için krediden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Asa, bu yıl ödeyebilecekleri miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verildiğini aktardı.

Asa, Marmarabirlik'in kooperatif ve ortaklarıyla bu zor yılın üstesinden geleceğine inandığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rekolte beyanları Marmarabirlik'in alım planından uzak olursa, kısıtlama da kaçınılmaz oluyor. Bu yıl bizim için ayrı bir deneyim yılı oldu. 10 yıldan bu yana kota uygulaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl rekolte beyan miktarı üzerinden alım yapıldı. Sadece 5 yıl boyunca çok az ürün teslim eden ortaklarımız sıkıntı yaşamıştı. Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üretici ortaklara çok büyük destekler verildi. 2019-2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı yapıldı. Her zaman üreticimize sahip çıktık. Geçtiğimiz yıl üreticilerimiz çaresiz kaldığında Marmarabirlik olarak imkanları zorladık ve kapılarımızı sonuna kadar açtık."

Hidamet Asa, bu yıl sıkıntıların asıl nedeninin geçen sene ince tane stok devri olduğunu belirtti.

Bir önceki ürün alım kampanyasında 5 liraya aldıkları ürünün bugün piyasada 3 liradan satıldığını ve Marmarabirlik'in sadece alım fiyatından her kilogramda 2 lira zarar ettiğini bildiren Asa, "Kısıtlamanın yapılmasına etken olan en önemli sebep, ortaklarımızdan gelen 85 bin ton rekolte beyanıdır. Eğer 55-60 bin tonlarda rekolte beyanı gelmiş olsaydı bu kısıtlama olmayacaktı." ifadelerine yer verdi.

Ürün alım ve fiyat politikalarına değinen Asa, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik geçtiğimiz yılın fiyatlarını muhafaza ederek avans fiyat olarak açıklamış ve üreticisini sigorta altına almıştır. Piyasa fiyatlarında bir artış söz konusu olması durumunda üzerine ilave yapılacaktır. Ortaklarımızın teslim edecekleri ürün miktarı, kooperatife son 5 yıl boyunca verdikleri miktarın toplamının 5'e bölünmek suretiyle belirlenmiştir. Kredi kullanarak ürün alımı yapılırsa faiz sarmalına girilir ve kurum çok büyük zarar görür."