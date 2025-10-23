MEB ve TOBB arasında tarım eğitimi protokolü: 30 okul iş dünyasıyla eşleşecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında, “Tarım Sektörüne Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Tören, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2019’da başlatılan mesleki eğitim ve iş dünyası entegrasyonunun kapsamının genişletildiğini belirterek, tarım sektöründe özel sektörle eğitim kurumları arasında yeni bir işbirliği döneminin başladığını söyledi.

“Tarım bir ülkenin güvenliğinin temelidir”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarımın yalnızca gıda güvenliği açısından değil, aynı zamanda istihdam, bölgesel kalkınma ve dış ticaret dengesi bakımından da stratejik bir rol oynadığını vurguladı.

“Tarım, bir ülkenin sadece gıda güvenliğini sağlamakla kalmaz, istihdam sağlar, kalkınmayı besler, döngüsel ekonominin temelini oluşturur” diyen Hisarcıklıoğlu, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi faktörlerin tarımın önemini her geçen gün artırdığını dile getirdi.

“Tarımda ara eleman açığı büyüyor”

Hisarcıklıoğlu, sektörün en büyük sorunlarından birinin nitelikli insan kaynağı eksikliği olduğunu vurguladı:

“Köylerde, çiftliklerde çocuk sesi kalmadı. Tarım sektöründe modern teknikleri bilen, gıda teknolojilerine hâkim, hayvancılıkta bakım ve sağlığı profesyonelce yürütebilen teknik personele büyük ihtiyaç var.”

TOBB Başkanı, teknolojik dönüşüm hızlanırken sahada bu dönüşümü uygulayacak ara eleman eksikliğinin üretim kalitesini ve rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti.

“30 tarım meslek lisesi borsa ve odalarla eşleştirilecek”

Yeni protokol kapsamında 30 tarım meslek lisesi, bulundukları illerdeki ticaret borsaları ve ticaret-sanayi odalarıyla eşleştirilecek.

Bu kapsamda öğrenciler hem teorik bilgi hem de uygulamalı üretim deneyimi kazanacak.

Hisarcıklıoğlu, “Bu işbirliğiyle öğrenciler mezun olduklarında doğrudan üretim süreçlerine katılabilecek, işletmelerin aradığı nitelikte elemanlar haline gelecekler” dedi.

TOBB olarak 367 oda ve borsa ile 2 milyon üyesi bulunan iş dünyasının gücünü eğitimi güçlendirmek için seferber ettiklerini de sözlerine ekledi.