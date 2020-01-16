Mercimekte fiyat düşüyor, 'kuru’da artıyor

16 Ocak 2020

Ömer GÖREN

Geçen yıl toptan kuru bakliyat satışlarında kilosu 7 lirayla zam şampiyonu olan kırmızı mercimek fiyatı 5.50 seviyelerine geriledi. 2020’nin ilk zam hamlesini 15-20 TL arasında değişen Erzincan Dermason fasulyesi yaptı. Kilosu 2.5 ila 11 TL arasında satılan diğer kuru bakliyatlar da ise şimdilik bir hareketlilik yok. Fakat ilginç olan, ithale oranla kilosu ortalama 7-7.5 lira arasında satılan mercimeğin fiyatının 5.50 seviyelerine inmesi. Kuru fasulyede fiyat artışı semt pazarları ve market raflarında kendini göstermeye başladı. Kalitesine göre 20-40 lira arasında satılmakta.

Rami Kuru Gıda Hali’nde yerli ve ithal olmak üzere kalitesi ve markasına göre kilo fiyatları; Kırmızı mercimek 7- 7.5, yeşil mercimek 5.5-6, pirinç 6.5-7, fasulye 8.5-15, nohut 7.5-8, bulgur 4.2-4.5 lira arasında değişiyor. Perakendede ise fiyatlar ürünün kalitesine ve semte göre yüzde 20 ila yüzde 40 oranında değişkenlik görülmekte. Erzincan Ticaret Borsası’nda kuru fasulye fiyatı 8 ila 20 lira arasında işlem görürken, en kaliteli Dermason fasulyenin fiyatı ise 25 lirayı buluyor.

“İthalatçıların oyunu olabilir”

Tüccar olarak fiyat artışlarından kesinlikle memnun olmadıklarını dile getiren Rami Kuru Gıda Hali tüccarlarından Burhan Doğan, “Bakliyat altın gibi yükseliyor ve çok para tutuyor. 100 ton fasulye aldığımızda, 900 milyar yani 4 kamyon parasına mal oluyor, buna ne can dayanır ne de para” dedi. Yerli ürün fiyatlarında artışın daha çok ithalatın önünü açmak için yapıldığı iddiasında bulundu.

Yüzde 50 ila 100 arasında zam aldı

Erzincan Ticaret Odası Genel Sekreteri Fuat Çamurcu da fasulyedeki fiyat artışını üretime ve iklim şartlarına bağlıyor. Sezona 8 ila 12 lira fiyatla başladıklarını, en ucuz fasulyenin fiyatının 12.5 olduğunu belirten Çamurcu, kasım- aralık gibi fiyatların stabil olduğunu, zaman içindeki artışlarının öyle afaki rakamlarda olmadığına vurgu yapıyor. Hakiki Dermaso’nun toplamının 150 ton civarında olduğunu ve iç piyasaya kesinlikle yetmediğinin bilgisini veren Çamurcu, tüccar fasulyeyi 10 ton ithalle karıştırıp piyasaya verebileceği gibi, büyükşehirlerdeki tüccarların malı stoklayarak fiyatlarla oynayabileceklerinin de altını çiziyor.