Mersin Büyükşehir, kooperatiflere makine desteğini sürdürüyor

05 Mayıs 2020

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ürünlerinin pazarlanmasında fiyat farkından dolayı mağdur olan Mersinli erik üreticileri için tarım dostu bir projeye daha imza attı. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Mut, Silifke, Toroslar ve Tarsus İlçesi’nde faaliyet gösteren üretici kooperatiflerine toplam 4 adet erik boylama makinesi desteği sağlandı. Erik boylama makinesi ile boylarına göre el değmeden hatasız sınıflandırılan erikler, artık hem değerinde pazarlanıyor, hem de üreticiler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Üretici, ortalama maliyet hesabına bakıldığında, bir ton üründe yaklaşık 1500 TL kar ediyor.

Mersin Büyükşehir, erik üreticilerinin kooperatifler aracılığıyla girdi masraflarını düşürerek, yoğun iş gücünü hafifletmek ve ürünün kar marjlarını artırmak hedefleniyor. Bu kapsamda, Mut İlçesi Göksu Mahallesi Göksu-Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, Kurtsuyu Mahallesi Kurtsuyu ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne, Silifke İlçesi Silifke Erik Üreticileri Birliği’ne ve Toroslar İlçesi Kepirli Korucular Sulama Kooperatifi’ne birer adet olmak üzere toplam 4 adet erik boylama makinesi desteği sağlandı.

Erik üretiminde zamandan tasarruf sağlanırken, iş gücü maliyeti azaldı

Mersin’de kooperatifçilik ve üretici birlikleri faaliyetlerinin desteklendiğini, ve daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, “Vatandaşlarımızın eriklerini daha iyi işlemesi, pazarlama şansının artırılması, zaman ve iş gücü kaybının azaltılması konusunda yardımcı olmak için bu faaliyeti yaptık. Önceden erikler toplanıyordu, tüccar kabaca bir pazarlık yapıyordu ama şu anda erik boylama makinesi sayesinde eriğin net bir fiyatı var. Üreticimiz tüccara satarken de bu fiyatlara göre satıyor. Zamandan tasarruf sağlanırken, iş gücü açısından da ciddi olarak maliyet azaldı. Makinemiz saatte 1,5 ton ürün işliyor. Üreticimiz, ortalama maliyet hesabına baktığımızda da bir ton üründe yaklaşık 1500 TL kadar kar elde ediyor” dedi.

Şimşek: “Üreticinin cebine daha fazla para girmeye başladı”

Göksu-Kravga Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Devrim Şimşek, Büyükşehir’in kooperatife hediye ettiği erik boylama makinesi sayesinde tüccar ile üretici arasındaki fiyat pazarlığına bir standart geldiğini ifade ederek, “Hem Büyükşehir Belediyesi’nin armağan ettiği boylama makinesi sayesinde hem de kooperatifle birlikte üreticinin cebine daha fazla para girmeye başladı. Burada boyladığımız ürünleri Türkiye’nin birçok noktasına gönderiyoruz. Gönderdiğimiz yerler de ürünün boylama kalitesinden dolayı çok memnun. Üretici ve kooperatifleri desteklediği için ve bize verdiği emekten dolayı Sayın Vahap Bey’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.