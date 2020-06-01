Mersin Büyükşehir’den çiftçiye 60 kilometrelik sulama borusu desteği

01 Haziran 2020

MERSİN- Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Tarım arazileri sulanıyor, topraklar bereketleniyor” sloganıyla yüksek tarımsal üretimin yapıldığı 43 mahallede 5 bin çiftçiye 38 bin 994 metre çelik boru ve 21 bin 112 metre HDPE-100 boru olmak üzere toplamda 60 kilometrelik sulama borusu dağıtacak.

Proje kapsamında 40 bin dekar tarım arazisinin modern yöntemlerle sulanması hedeflenirken, dağıtım çalışmaları da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla Mut ilçesinden başladı. Proje kapsamında erik, kayısı, incir ve zeytin üretiminin yapıldığı Mut İlçesindeki 12 mahalleye 15 bin 618 metre sulama borusu desteği verilirken ilçedeki 10 bin dekar arazi randımanlı sulama sistemine kavuştu.

Dağıtımlar 8 ilçede sürecek

Mersin Büyükşehir, 60 kilometrelik sulama borusu dağıtımını 8 ilçedeki 43 mahallede sürdürecek. Bu kapsamda ilk aşamada Akdeniz’e 1600, Anamur’a 1836, Erdemli’ye 2 bin 4, Mut’a 8 bin 364, Silifke’ye 1008, Tarsus’a 1600 ve Toroslar’a 4 bin 700 olmak üzere toplam 21 bin 112 metre HDPE-100 borularının dağıtımı gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise 38 bin 994 metre uzunluğundaki çelik boru üreticilere ulaştırılacak.

Çiftçi: Üretim kapasitemiz artacak

Büyükşehir tarafından 3 bin 488 metre HDPE-100 borunun ulaştırıldığı Karacaoğlan Mahallesinde kayısı, erik ve incir üretiminin yoğunlukta olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı ve Sulama Kooperatifi Başkanı Turgay Şan, mahalledeki üretim potansiyelinde önemli artış görüleceğini belirtti. Muhtar Şan, “Sulama borumuzda eksiklikler vardı, tamamlamaya çalışıyorduk. Şimdi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in destekleriyle mahallemiz komple suya kavuşmuş olacak. Ürünlerimiz 5-6 sene sonra daha fazla yetişecek. Suyumuz şu an cazibeyle geliyor. Boru eksiğimiz tamamlandığında mahallemizdeki üretici daha fazla gelir elde edecek. Köyümüz ve vatandaşımız zenginleşecek.” diye konuştu.