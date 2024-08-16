Mersin Kan Portakalı coğrafi işaret tescilli ürünler arasına katıldı

Mersin'den Kadın Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen başvurunun onaylanmasıyla tescillenen Mersin Kan Portakalı koruma altına alınırken, ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, Metro Türkiye olarak yaklaşık 35 yıldır Türk mutfağının değerleriyle birlikte korunması ve yerel üreticilerin desteklenmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Alkaç, "Verdiğimiz alım garantisiyle kesilen kan portakalı ağaçlarının yerine yenilerinin dikilmesine vesile olmanın ötesinde kurusunu, taze sıkılmış suyunu ve donuğunu raflarımıza taşıyarak katma değerli hale getirdik. Restoran menülerinde yer alması için farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Bunlarla da kalmayarak Mersin Kan Portakalı'nın coğrafi işaret ile tescillenmesi için iş ortağımız ve tedarikçimiz Mersinden Kadın Kooperatifi'nin başvurusuna da destek verdik. İki yıl önce gerçekleştirilen başvuru sonuçlandı ve Mersin Kan Portakalı, coğrafi işaret tesciline kavuştu" ifadelerini kullandı.

Alınan tescil sayesinde değeri kalıcı hale gelen ürünle bölgedeki yerel üreticiye sürdürülebilir ekonomik getiri de sağlanacağı için çok mutlu olduklarını aktaran Alkaç, şimdi ise Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili için Mersinden Kadın Kooperatifi ile işbirliği sürdürdüklerini kaydetti.