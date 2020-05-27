Mersin’de yaşanan afetler tarımsal üretimi olumsuz etkiledi

27 Mayıs 2020

Mehmet Nabi BATUK

Geçtiğimiz haftalarda zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle mandalina başta olmak üzere tüm narenciye ürünlerinin sararıp döküldüğünü belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, sezon sonu rekoltede yüzde 70 oranında azalış beklediklerini söyledi: Başkan Avcı, “Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağış nedeniyle limon ağaçlarımız çiçek açmıştı. Yağışların hemen ardından gelen sıcak hava dalgası narenciye ürünlerinde çiçekleri ve olgunlaşmamış meyveleri kuruttu. Rekoltede yüzde 70’lik bir kayıp öngörüyoruz. Aşırı sıcaklar nedeniyle oluşan zarar TARSİM paketleri arasında olmadığı için karşılanamayacak. Ancak biz yine de TARSİM ile görüşme yapacağız. Çünkü bahçelerde zarar nedeniyle çiftçilerimiz sezon sonunda girdi maliyetlerini bile zor kurtaracaktır. Ayrıca bu afet Türkiye’nin narenciye üretiminin iç tüketimini bile karşılamayacak bir seviyeye düşmesi riskini de oluşturdu” diye belirtti.

Ziraat Mühendisleri: Yaşanan bir felaket

Çukurova Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta yaşanan 50 dereceyi bulan çöl sıcaklıklarının tarımsal üretime olan etkisini bir felaket olarak tanımlayan Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necmi Birim, şunları söyledi: “Erkenci portakaldan mandalinaya ve limon ürünlerinde çiçekten meyve oluşumuna yeni geçmiş tüm ağaçların yüzde 70 ile 80 oranında meyvesi dökülmüştür. Mevsim normalinin çok üzerinde seyreden bu sıcaklığın bize dünyadaki küresel ısınma felaketinin ne kadar ciddiye alınması gereken bir durum olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Bu tarz sıcaklıklarda sadece narenciye ürünlerinin değil tüm sert çekirdekli meyve ürünlerinin zarar göreceği aşikardır. Nem oranının yüzde 80’lerden yüzde 20’lere inmesi ve poyraz rüzgarlarının sert vurması felaketin şiddetini artırmıştır. Bu süreçte teknik olarak stres yaşayan ağaçların meyve dökümünün yanı sıra yapraklarının da kısmen zarar gördüğü görülmüştür. Bu noktada limon ürünleri dışında teknik olarak yapılacak bir şey olmadığını düşünüyoruz. Bazı limon çeşitlerinde ağaçları su stresine sokarak ağaçları yeniden çiçek açtırma durumumuz olabilir. Öte yandan belirli büyüklükteki meyvelerin dökülmediği görülmektedir. Çiftçi normal sulama ve bakım sürecine devam ederek beklemek zorundadır. Önümüzdeki süreçte ekonomik kayıp yaşayacak narenciye üreticilerinin bakım çalışmalarında gerekli gübre ve zirai ilaç kullanımına devam edebilmesi için devletimiz tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Çünkü sağlıklı gürbüz ağaçlar bu tür felaketlere karşı daha dayanıklı olurlar.”

Bozyazı’da çıkan orman yangını 8 muz serasını yuttu

Bozyazı’nın Tekeli Mahallesinde elektrik iletim hatlarının neden olduğu orman yangınında 8

muz serası tamamen yok olurken, yüksek kesimlerde etkili olan fırtına nedeniyle ceviz, badem ve erik bahçeleri zarar gördü. Anamur – Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş,

“Yayla bölgelerimizde şiddetli rüzgar nedeniyle dalda meyve kalmadı. Elektrik sıkıntısı nedeniyle özellikle seralarda sulama işlemlerini gerektirdiği gibi yapamıyoruz. Ayrıca bölgedeki yangınların birçoğu elektrik iletim hatlarından kaynaklanıyor. Çiftçilerimiz afet sorununa karşı tapu ve miras sorunları nedeniyle TARSİM yaptıramıyorlar. Bu tarz beklenmeyen afetlerde çiftimizin yaşadığı kayıp iki katına çıkıyor” dedi.

Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Erdemli’nin yüksek kesimlerinde 2 gün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de 5 mahalledeki domates ve salatalık seralarında maddi hasar meydana geldiğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, “Bazı bölgelerimizde yeni ekilen ürünler yok oldu. Seralarımızın büyük bir bölümünde maddi hasar var. Afetzede çiftçilerimizin büyük çoğunluğunun yaşadığı tapu ve 2B arazi sorunları nedeniyle TARSİM yaptıramıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından eğer çiftçilerimize maddi destek sağlanamazsa seraların onarım süreleri uzayabilir bu durumda ürünlerde don riski yaratabilir” uyarısı yaptı.

Gülnar'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar 3 mahalledeki badem ağaçlarına zarar verdi. Mut'ta da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçların yanı sıra güneş enerjisi panelleri tahrip oldu.