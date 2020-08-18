Mersinli çiftçi, 90 bin dönüm araziyi tarıma kazandıracak

18 Ağustos 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Türkiye’nin sebze ve meyve üretim deposu olan Mersin’de tarım sektörü, Pamukluk Barajı projesi ile 90 bin dekarlık yeni tarım arazilerine odaklandı. Sulu tarıma geçmeyi amaçlayan proje ile kentin kıyı kesimlerinde yürütülen tarımsal üretim faaliyetlerinin atık yüksek rakımlarda da yapılabileceğini kaydeden Mersin Akdeniz Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Demir, “Bölgede hiç tarım yapılmayan bakir araziler fazla. Bazı arazilerde de su ihtiyacı az olan tahıl ürünleri yetiştiriliyor. Burada sulu tarımın başlaması ile birlikte Türkiye’nin üretim potansiyeli de büyük oranda artacak. İklim özelliklerini dikkate aldığımızda dikenli limon ve Valencia portakalı gibi narenciye ürünleri ve tüm sebze ürünleri için bölgede yüksek üretim potansiyeli var. Bu bakir arazilerde özellikle ithalata bağımlı olduğumuz ve yüksek katma değerli ürün çeşitlerinin yetiştirilmesi için çalışmalarımız sahada devam ediyor” dedi.

“Proje 85 milyon liralık enerji maliyetinden kurtaracak”

Yüksek rakımlarda üretim yapan çiftçilerin en büyük maliyetinin sulama giderleri olduğunu ifade eden Demir, şu anda Mersin Sulama Birliği hizmet alanı içerisinde yer alan 75 bin dekarlık tarım arazisinin hem kamuya hem de çiftçiye olan enerji maliyetinin yıllık yaklaşık 20 milyon TL olduğunu belirtti. Pamukluk Barajı ve sulama hatları projesi ile toplam 185 bin dekar alanın sulanacağını söyleyen Demir, “Bölgedeki üreticilerimiz dört gözle 2010 yılında temeli atılan Pamukluk Barajı’nın bitmesini bekliyor. Çünkü bu proje ile çiftçiler bu arazilerin sulanması için gerekli olan yaklaşık 50 milyon liralık enerji bedelinden kurtulmuş olacak” açıklamasını yaptı.

Aynı durumun devam eden Değirmençay Barajı inşaatı için de geçerli olduğunu ifade eden Demir, 37,5 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bu projeyle de 31 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanacağını kaydetti. Demir, “Barajın tamamlanması ile birlikte bölgedeki çiftçiler yıllık 35 milyon TL tutarında enerji maliyetinden kurtulacak ve üretim maliyetleri düşecek” dedi. Demir, “Bölgedeki sulama hatları inşaatı henüz başlamadı. Pamukluk Barajı’nın başladığı 2010 yılından bugüne bölgenin sadece sulama enerji maliyetlerinde kaybettiği katma değer yaklaşık 500 milyon TL. Bu yüzden özellikle Pamukluk Barajı'nın tamamlanmasına öncelik verilmeli” diye konuştu.