MESİAD: İşleyecek süt bulamama noktasındayız

13 Şubat 2020

Mehmet Nabi Batuk / Mersin



Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Tarım ve Gıda Komisyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Öz, Türkiye’de döviz kuru hareketliliği ile başlayan ekonomik dalgalanmaların ardından yem, mazot gibi yüksek girdilerle, binlerce süt hayvanı yetiştiricisinin zarar ettiğini söyledi. Öz, işletmelerin kesime giden inekler nedeniyle de işleyecek süt bulamama noktasına geldiğini belirtti.



Önlem alınmazsa bu sürecin sonunda ineklerini kesime gönderen yetiştiricilerle birlikte fabrika kapatan işletmelerin de sayısının artacağına dikkat çeken Öz, “Çözüm olarak ya çiğ süt tavsiye fiyatlarının 2,50 olarak revize edilmesini ya da üreticilere olan desteklerin artırılarak yetiştiricilerin güçlendirilmesini bekliyoruz” diye konuştu.



Ramazan Öz, piyasadaki süt fiyatını belirleyen Ulusal Süt Konseyi’nin yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ süt için 31 Aralık 2020 tarihine kadar litre başına belirlediği 2 lira 30 kuruşluk tavsiye fiyatın, zamlara göre güncellenmemesi nedeniyle, süt ürünleri sektöründeki sorunların da yükseldiğini dile getirdi. Öz, “Süt ürünleri işletmeleri Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyatlar üzerinden anlaşmalarını yapıyor ancak günümüzde bu fiyatla işleyecek süt bulmakta zorluk yaşanıyor. Bu alanda arz ve talep dengesinde bazı bozulmalar başladı. Son olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ihalelerde bile çiğ sütün litre fiyatı 2,45 civarlarına kadar çıktı” diye uyarıda bulundu.



Önlem alınmazsa fiyatlar yükselebilir



Süt ürünleri sektörünün geleceği için süt hayvanı yetiştiriciliğinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ramazan Öz, şunları söyledi: “Eğer yetiştiricileri güçlendirmezsek bir süre sonra yeterli miktarda süt bulunmayacağı için, belirlenen çiğ süt fiyatlarının üzerinde fiyatlar ortaya çıkabilir. Çünkü firmalar 2,30’luk tavan fiyatıyla hesaplarını ve anlaşmalarını yaptıkları için zarar etmeye başladı. Bu durum böyle devam ederse süt işletmeleri ürünlerine yeni zamlar yapmak zorunda kalacak.”