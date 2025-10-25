Mevsimin en ucuz meyvesi! Bahçede fiyatı yarı yarıya düştü

Türkiye’nin narenciye üretim merkezlerinden Adana’da mandalina hasadı devam ediyor. Bahçede 15 TL’den başlayan mandalina fiyatı, rekoltenin yüksek olmasıyla birlikte 8 TL’ye kadar düştü.

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalina, bu yılki yüksek üretimiyle hem üreticiyi hem de tüketiciyi sevindirdi.

Kuraklık ve don nedeniyle portakal ile limonda rekolte düşerken, mandalina üretimi Çukurova’da yüzleri güldürdü.

“Rekolte güzel ama fiyatlar düşük”

Adana’nın Kozan ilçesi Bucak bölgesinde 10 dönümlük bahçede hasat yapan üretici Mehmet Kopçak, fiyatların düşüşünden yakındı.

Kopçak, “Mandalinanın ilk hasadına 15 TL’den başlamıştık, şu anda 8 TL’ye düştü. Rekolte güzel ama diğer narenciye ürünleri, özellikle limon ve portakal bu yıl çok az. Bucak bölgesi portakal denilince akla gelen, tescilli lezzetleriyle bilinen önemli bir üretim merkezi. Mandalina ise bölgeye özgü aromasıyla yoğun talep görüyor. 20 kişiyle bahçede 580 kasa hasat yaptık. Ancak mandalina dalında 8 TL’ye düşünce tüccarlar kesim yaptırmakta zorlanıyor, biz de iş bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

Tarım işçileri: Rızkımızı verdi

Hasatta çalışan tarım işçilerinden Meryem Durmuş, sezonun bereketli geçtiğini söyleyerek, “Sabah 6’da mesaimiz başlıyor, 8 saat boyunca hasat yapıyoruz. Bu yıl mandalina hasadı çok güzel geçti. Don vurduğu için işsiz kalırız diye korktuk ama Rabbim rızkımızı verdi.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer işçi Ayşe Kocakaplan ise, “580 kasa doldurduk, soğuktan dolayı ürün olmaz diye düşünüyorduk ama çok güzel mandalina oldu.” dedi.

Çukurova’da mandalina sezonu bereketli geçti

Adana ve çevresinde yoğun şekilde sürdürülen mandalina hasadı, bölgedeki üreticiler için bu yılın en verimli sezonlarından biri oldu. Üreticiler, hem rekoltenin hem de kalitenin yüksek olduğunu ancak fiyatların düşük seyretmesinin satışları zorlaştırdığını belirtiyor.